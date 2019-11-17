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18 листопада • оновлено в 00:31
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У Чернівцях жорстко побили хлопця в ресторані за українську мову

3.3т
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У четвер, 14 листопада, в Чернівцях охоронці побили відвідувача одного з ресторанів на вулиці Комарова.

Інцидент стався через те, що місцевий хлопець на ім'я Олексій запропонував їм розмовляти з ним українською мовою. Про це кореспонденту molbuk.ua повідомив сам потерпілий.

"Охоронці з кимось конфліктували. Я почав знімати це на телефон. Коли вони це побачили, то підійшли і вдарили мене по руці, після чого телефон впав. Далі пішов потік нецензурної лексики російською мовою у мій бік. Я попросив говорити зі мною нормально і українською мовою. На це вони відповіли кулаками", – розповів Олексій.

У Чернівцях жорстко побили хлопця в ресторані за українську мову

У Чернівцях жорстко побили хлопця в ресторані за українську мову

svoboda.org

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У Києві банда підлітків двічі за день побила одного й того ж охоронця в магазині: відеофакт

Відомо, що потерпілий звернувся із заявою про вчинення правопорушення в поліцію і зняв побої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі на ринку жорстоко побили вьтнамскіх жінок.

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Місце
Україна Чернівці
Тег
бійка
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Ш. Олег
Ш. Олег
Что-то мне подсказывает, что в рожу этот парень получил вовсе не за украинский язык… :)
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