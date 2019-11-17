У четвер, 14 листопада, в Чернівцях охоронці побили відвідувача одного з ресторанів на вулиці Комарова.
Інцидент стався через те, що місцевий хлопець на ім'я Олексій запропонував їм розмовляти з ним українською мовою. Про це кореспонденту molbuk.ua повідомив сам потерпілий.
"Охоронці з кимось конфліктували. Я почав знімати це на телефон. Коли вони це побачили, то підійшли і вдарили мене по руці, після чого телефон впав. Далі пішов потік нецензурної лексики російською мовою у мій бік. Я попросив говорити зі мною нормально і українською мовою. На це вони відповіли кулаками", – розповів Олексій.
У Чернівцях жорстко побили хлопця в ресторані за українську мову
svoboda.org
Відомо, що потерпілий звернувся із заявою про вчинення правопорушення в поліцію і зняв побої.
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