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1 листопада • оновлено в 17:35
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У Чернівцях заборонили Марші рівності: з'явилася реакція ЛГБТ

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Міську раду Чернівців звинуватили у порушенні Конституції України через рішення про заборону у місті Маршів рівності та інших ЛГБТ-заходів.

Як заявила в ефірі ObozTV виконавча директорка ГО "КиївПрайд" Руслана Панухник, рішення міських депутатів буде оскаржене місцевими ЛГБТ-організаціями.

"Я вважаю, що це не по-українськи і антиконституційно. Якщо ця заборона ґрунтується на аргументах традиційних цінностей, традиційних сімей або щось подібне, то, звісно, я проти такого", – заявила Панухник.

За її словами, петиція, на основі якої міськрада винесла своє рішення – "це одна з тих петицій, які вже кілька років під копірку друкуються нашими обласними та міськими радами".

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"Це звернення до виконавчої або законодавчої гілки влади про заборону зокрема Маршів рівності і прайдів. Це суперечить статті 39 Конституції", – наголосила виконавча директорка ГО "КиївПрайд".

"Я думаю, це буде оскаржувати хтось із ЛГБТ-організацій, що працюють у регіоні. "КиївПрайд" працює здебільшого у Києві. Ми надаємо підтримку регіональним організаціям і зробимо все можливе, якщо до нас звернуться по допомогу", – додала вона.

Зазначимо, що петицію про заборону проведення у Чернівцях заходів ЛГБТ-спільноти підтримали 24 депутати міськради. Тепер зазначену заборону внесуть до статуту територіальної громади міста, якщо мер не накладе на рішення вето.

У Чернівцях заборонили Марші рівності: з'явилася реакція ЛГБТ

radiosvoboda.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Харкова Геннадій Кернес намагався оскаржити в суді проведення "ХарківПрайду", мотивуючи це "загрозою провокацій у прифронтовому місті". Незважаючи на протести мерії, захід у Харкові відбувся.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV ЛГБТ-парад
Особа
Руслана Панухник
Місце
Україна Чернівці
Теги
ЛГБТ киевпрайд
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Безобразов Аполлон
Безобразов Аполлон
"обвинили в нарушении Конституции Украины из-за решения о запрете в городе Маршей равенства и других ЛГБТ-мероприятий." В Конституции Украины первым пунктом идет: "Каждый гражданин Украины имеет право быть педерастом и демонстрировать это всем другим". А вторым: "Все государственные и прочие организации обязаны всячески содействовать и помогать гражданам становиться педерастами"
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Питушиный нация каклов,это их призвание.
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Пигин Макс
Пигин Макс
А как же гейропейские ценности???
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