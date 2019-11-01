У Чернівцях заборонили Марші рівності: з'явилася реакція ЛГБТ

Міську раду Чернівців звинуватили у порушенні Конституції України через рішення про заборону у місті Маршів рівності та інших ЛГБТ-заходів.

Як заявила в ефірі ObozTV виконавча директорка ГО "КиївПрайд" Руслана Панухник, рішення міських депутатів буде оскаржене місцевими ЛГБТ-організаціями.

"Я вважаю, що це не по-українськи і антиконституційно. Якщо ця заборона ґрунтується на аргументах традиційних цінностей, традиційних сімей або щось подібне, то, звісно, я проти такого", – заявила Панухник.

За її словами, петиція, на основі якої міськрада винесла своє рішення – "це одна з тих петицій, які вже кілька років під копірку друкуються нашими обласними та міськими радами".

"Це звернення до виконавчої або законодавчої гілки влади про заборону зокрема Маршів рівності і прайдів. Це суперечить статті 39 Конституції", – наголосила виконавча директорка ГО "КиївПрайд".

"Я думаю, це буде оскаржувати хтось із ЛГБТ-організацій, що працюють у регіоні. "КиївПрайд" працює здебільшого у Києві. Ми надаємо підтримку регіональним організаціям і зробимо все можливе, якщо до нас звернуться по допомогу", – додала вона.

Зазначимо, що петицію про заборону проведення у Чернівцях заходів ЛГБТ-спільноти підтримали 24 депутати міськради. Тепер зазначену заборону внесуть до статуту територіальної громади міста, якщо мер не накладе на рішення вето.

radiosvoboda.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Харкова Геннадій Кернес намагався оскаржити в суді проведення "ХарківПрайду", мотивуючи це "загрозою провокацій у прифронтовому місті". Незважаючи на протести мерії, захід у Харкові відбувся.

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