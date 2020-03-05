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5 березня • оновлено в 19:23
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Коронавірус у Чернівцях: влада перевозить людей із симптомами в легковому транспорті, щоб уникнути паніки

7.2т
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Керівництво Чернівецької області видало розпорядження про те, щоб людей із підозрою на коронавірус доправляли до лікарні звичайними машинами, а не спецтранспортом.

Як стало відомо OBOZREVATEL від власних джерел, такі заходи вжито з метою безпеки після протестів під будинком чоловіка, у якого виявили небезпечну інфекцію.

Коронавірус у Чернівцях

Коронавірус у Чернівцях

Зокрема, 5 березня в медустанови Чернівців автомобілями доправили двох жінок із ближніх сіл, які можуть бути заражені коронавірусом. Вони повернулися з Італії, в обох зафіксували підвищену температуру і кашель.

Пацієнтки погодилися, щоб їх відвезли в лікарню звичайними машинами, оскільки побоювалися за своє життя через можливі розправи.

Через коронавірус у Чернівцях влаштували бунт

Через коронавірус у Чернівцях влаштували бунт

promin.cv.ua

Через коронавірус у Чернівцях влаштували бунт

Через коронавірус у Чернівцях влаштували бунт

promin.cv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Правильно. Чтобы не очень сильно обьединялись украинцы.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Marozov Nicolay, Братские объятия очень сильны, мало ли... Я вот не пойму, я читаю новости Украины или журнал Натионал Географик про диких зверей
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Лучше вообще ночью перевозить и по канализационным путям.
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