Коронавірус у Чернівцях: влада перевозить людей із симптомами в легковому транспорті, щоб уникнути паніки

Керівництво Чернівецької області видало розпорядження про те, щоб людей із підозрою на коронавірус доправляли до лікарні звичайними машинами, а не спецтранспортом.

Як стало відомо OBOZREVATEL від власних джерел, такі заходи вжито з метою безпеки після протестів під будинком чоловіка, у якого виявили небезпечну інфекцію.

Коронавірус у Чернівцях

Зокрема, 5 березня в медустанови Чернівців автомобілями доправили двох жінок із ближніх сіл, які можуть бути заражені коронавірусом. Вони повернулися з Італії, в обох зафіксували підвищену температуру і кашель.

Пацієнтки погодилися, щоб їх відвезли в лікарню звичайними машинами, оскільки побоювалися за своє життя через можливі розправи.

Через коронавірус у Чернівцях влаштували бунт promin.cv.ua

Через коронавірус у Чернівцях влаштували бунт promin.cv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили у Чернівцях.

Заражений чоловік приїхав в Україну машиною з Румунії. Перед цим він відвідував Італію.

Під будинком інфікованого українця в Чернівцях сусіди влаштували бунт. Вони вимагали ізолювати також його дружину. Близько 20 осіб кричали, обурювалися та перекривали дорогу.

Зрештою жінку все ж довелося ізолювати, хоча у неї не було жодних ознак захворювання і вона перебувала на самоізоляції.

5 березня ще двох буковинців госпіталізували в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус. Перед цим вони подорожували Італією. Всього в Україні наявність вірусу перевіряють у 10 осіб.

Крім того, через виявлення випадку коронавірусу в Чернівецькій області вирішили оголосити карантин для всіх навчальних закладів.

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