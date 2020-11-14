У Чернівцях підприємці перекрили дорогу через карантин вихідного дня. Відео

У Чернівцях на акцію протесту 14 листопада вийшли працівники найбільшого ринку міста – Калинівського.

Як пише "Суспільне Новини", близько 300 підприємців перекрили дорогу з вимогою дозволити роботу під час карантину вихідного дня. Відповідне звернення вони написали до керівництва ОДА (щоби подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами організаторів акції протесту, підприємці в змозі організувати роботу з дотриманням усіх карантинних вимог, тим більше, що ринок не є закритим приміщенням.

Напередодні заступник мера Олександр Паскар заявляв, що Чернівцях дотримуватимуться усіх вимог карантину вихідного дня, уточнили журналісти.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов рекомендував мерам, які виступили проти карантину вихідного дня, відвідати лікарні та подивитися на пацієнтів у важкому стані. Він додав, що місцева влада за законом може тільки посилювати карантинні заходи, але не виконувати рішення Кабміну вона не має права.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що мери міст не мають повноважень дозволяти працювати закладам, діяльність яких заборонена правилами карантину вихідного дня в Україні. Він доручив главам ОДА скоординувати роботу місцевої поліції, а також Держспоживслужби для перевірки суб'єктів господарювання, які не повинні приймати відвідувачів.