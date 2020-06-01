У Чернівцях лікарка вдруге заразилася коронавірусом

Лікарка-анестезіологиня Чернівецької міської лікарні №1 Анна Рибачук вдруге за час пандемії заразилася коронавірусом COVID-19.

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Про це медичка сама повідомила на особистій сторінці у Facebook, зазначивши, що вже за два тижні планує повернутися до роботи.

"Коронована двічі. Сьогодні сьомий день пневмонії і "по другому колу" позитивного ПЛР на COVID-19. Пояснення в мене одне: без антитіл в крові, після першого епізоду хвороби, "вилетіла" знову на роботу. От вам і легкий перебіг! Не буває легких варіантів, наслідки є завжди. Віддалені в часі, але є!" – написала вона.

Анна Рибачук Facebook Анни Рибачук

Рибачук зазначила, що пневмонія, на яку вона хворіє, не надто агресивна і не двобічна. З огляду на це, жінка проходить інтенсивне лікування вдома.

"Ми всі лише на шляху до подолання пандемії та колективного імунітету. Треба набратись терпіння і пам'ятати про уважність і захист самих себе! Ще рано ходити без якісних масок і респіраторів, тусуватись компаніями і обійматись при зустрічі!" – звернулася лікарка до українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що близько 20% інфікованих коронавірусом в Україні складають медики, зокрема, через те, що на інфекційний контроль у лікарнях по всій країні не звертали достатньої уваги.

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