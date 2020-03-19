У Чернівецькій області з'явилося ще 5 заражених коронавірусом

У Чернівецькій області зафіксовано п'ять нових випадків захворювання коронавірусом.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, стан пацієнтів стабільний, вони ізольовані.
"Увечері 19 березня по результатам дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України зафіксовано 5 нових випадків інфікування коронавірусів. Пацієнти ізольовані, їх стан стабільний", – уточнили у відомстві.
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