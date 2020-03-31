У Чернівецькій області від коронавірусу померло ще двоє людей: подробиці про жертв

У Чернівецькій області 31 березня померло ще двоє пацієнтів, інфікованих коронавірусом COVID-19.

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Жертвами стали жінка, 1955 року народження, та чоловік, 1962 року народження, повідомляється на сторінці Чернівецької ОДА у Facebook.

Жінка потрапила до Хотинської центральної районної лікарні 25 березня. До цього вона три дні лікувалася вдома.

30 березня їй почали неінвазивну вентиляцію легенів. Увечері того ж дня пацієнтка отримала позитивний результат тесту на COVID-19.

Наступного дня, 31 березня, жінці стало набагато гірше і вона померла.

Чоловік з 27 березня перебував в реанімації у важкому стані. 28 березня у нього підтвердили коронавірус.

У ніч проти 30 березня його стан значно погіршився. Пацієнт також страждав на цукровий діабет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 31 березня, кількість підтверджених хворих на коронавірус в Україні досягла 549. У Чернівецькій області було зафіксовано 90 випадків.

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