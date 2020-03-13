У Чернівецькій області оголосили надзвичайний стан через коронавірус

У Чернівецькій області ввели надзвичайний стан у зв'язку із загрозою поширення смертельного китайського коронавірусу.

Про таке рішення ввечері в п'ятницю, 13 березня, оголосив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Як відомо, є другий підтверджений випадок інфекції в нашій області. Тепер це не тільки Чернівці, а один з районів нашої області. Це дає підстави для того, щоб ввести НС на території Чернівецької області", – сказав він.

Осачук закликав українців вчитися на чужих помилках, вказавши на швидкість поширення вірусу в Європі.

"Інфекція невидима, але ми її розуміємо, тому просимо всіх максимально залишатися вдома. Ми обмежуємо режим роботи, закриваємо роботу всіх ринків, за винятком продуктових секторів. Продукти повинні бути доступні. Всі інші, будівельні, гіпермаркети, супермаркети, ТЦ, повинні розуміти, що мова йде про життя людей. Прошу вас до 3 квітня про солідарність і громадянську відповідальність", – сказав глава ОДА.

Нагадаємо, на Буковині двоє хворих – чоловіки 64 і 39 років.

Як писав OBOZREVATEL, 13 березня в Україні була зафіксована перша смерть від коронавірусу – в Радомишлі Житомирської області померла 71-річна пенсіонерка. В цей же день в Італії померла 65-річна українка, яку госпіталізували кілька днів тому.

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