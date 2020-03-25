У Чернівецькій області 25 березня підтвердили ще чотири випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook. Таким чином загалом на території області було зафіксовано 42 випадки зараження COVID-19.

"Сьогодні "Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ" провів чергове дослідження аналізів 32 зразків, які були відібрані лікарями і направлені до лабораторного центру. За щойно отриманими результатами, виявлено чотири нові випадки зараження коронавірусною інфекцією", – сказав чиновник.

У Чернівецькій області коронавірус підтвердили ще у 4 осіб. Ілюстрація

За його словами, серед хворих – дві жінки та двоє чоловіків. З них одна людина повернулася з Італії, а троє – контактували із раніше інфікованими.

"Двоє з них з села Колінківці, один – з Лужан та ще одна особа – з міста Чернівці. Таким чином загальна кількість виявлених, встановлених, підтверджених інфікованих становить наразі в області 42 особи", – відзначив Осачук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 25 березня, в Україні офіційно були підтвердженими 113 випадків зараження коронавірусом, втім, до вечора статистика змінилася. Водночас 25 березня в Україні продовжили карантин на 30 днів через швидке поширення коронавірусу у країні. Попередній термін його закінчення – 24 квітня. Також по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram