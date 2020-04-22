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22 квітня • оновлено в 23:49
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У Чернігові зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом

8.4т
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У Чернігові зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Про це в Facebook повідомив заступник мера міста Олександр Ломако в середу, 22 квітня.

"Ми трималися, скільки могли, але... Офіційно підтверджено перший випадок COVID-19 у Чернігові. Жінка, 56 років. Чоловік був на заробітках у Російській Федерації та повернувся 13 квітня. Подружжя проживає удвох", – розповів він.

Жодних ускладнень у жінки немає, вона перебуває в інфекційному відділенні 2-ї міської лікарні.

При цьому експрес-тест чоловіка виявився негативним, його ще перевірять ПЛР-тестом.

Коронавірус дістався до Чернігова. Ілюстрація

Коронавірус дістався до Чернігова. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 22 квітня в Україні було зафіксовано 6592 випадки зараження коронавірусом. Померли вже 174 людини, а одужати вдалося 424-м.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернігів
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Александрович Валера
Александрович Валера
Украина вздохнула спокойно, наконец российский след появился
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

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