У частині областей України не запустять транспорт: глава МОЗ уточнив, де

Вісім областей України, зокрема західних, не відповідають критеріям для того, щоб запустити там транспорт у рамках пом'якшення карантинних заходів.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доксрольте новину до кінця).

За його словами, на засіданні уряду 20 травня мають розглянути рішення про запровадження вже анонсованого адаптивного карантину. Однак він може не стосуватися зазначених областей.

"Він передбачає, що якщо область не відповідає критеріям щодо захворюваності, наповненості ліжок, кількості тестувань, то вона не переходить до наступного етапу", – сказав він.

Глава МОЗ уточнив, що ці критерії визначатимуться станом на 21 травня. Водночас, за даними на 18 травня, це здебільшого були області, які розташовані в західних регіонах країни, зокрема Чернівецька, Волинська, Рівненська та інші.

"Але рішення ухвалюватиметься безпосередньо перед наступним етапом пом'якшення карантину", – наголосив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту під час чергового етапу послаблення карантину. Однак у деяких областях епідеміологічна ситуація не дозволяє це зробити.

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