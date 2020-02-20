У бронежилетах і касках: лікарів екіпірували як солдат в Нові Санжари. Фото

Лікарям, яких направили у Нові Санжари, видали засоби спецзахисту, щоб вони безпечно змогли дістатися до місця, де розмістять евакуйованих з охопленого новим коронавірусом COVID-2019 Уханя українців.
Видати каски і бронежилети вирішили через масові протести з боку місцевих мешканців, розповів Gazeta.ua начальник відділу мобілізаційної роботи та медицини катастроф Володимир Мохначов (щоб подивитися всі фото, проскрольте до кінця новини).
Лікарям видали каски і бронежилети
Gazeta.ua
За його словами, протестувальники вже напали на одну з машин швидкої допомоги, відбивши бічне дзеркало.
Лікарям видали каски і бронежилети
Gazeta.ua
Протести виникли відразу, як тільки стало відомо, що евакуйованих з Ухань українців привезуть у військовий санаторій в Санжарах. Мохначов зауважив, що це лише чутки.
Лікарям видали каски і бронежилети
Gazeta.ua
Лікарям видали каски і бронежилети
Gazeta.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL , літак з евакуйованими з Китаю приземлився у четвер, 20 лютого, в Харкові. Звідти пасажирів відвезли в медцентр "Нові Санжари".
Місцеві жителі влаштували зіткнення з Нацгвардією і заблокували будівлю, щоб туди ніхто не потрапив.
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