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20 лютого • оновлено в 15:59
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У бронежилетах і касках: лікарів екіпірували як солдат в Нові Санжари. Фото

1.4т
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Лікарям, яких направили у Нові Санжари, видали засоби спецзахисту, щоб вони безпечно змогли дістатися до місця, де розмістять евакуйованих з охопленого новим коронавірусом COVID-2019 Уханя українців.

Видати каски і бронежилети вирішили через масові протести з боку місцевих мешканців, розповів Gazeta.ua начальник відділу мобілізаційної роботи та медицини катастроф Володимир Мохначов (щоб подивитися всі фото, проскрольте до кінця новини).

Лікарям видали каски і бронежилети

Лікарям видали каски і бронежилети

Gazeta.ua

За його словами, протестувальники вже напали на одну з машин швидкої допомоги, відбивши бічне дзеркало.

Лікарям видали каски і бронежилети

Лікарям видали каски і бронежилети

Gazeta.ua

Протести виникли відразу, як тільки стало відомо, що евакуйованих з Ухань українців привезуть у військовий санаторій в Санжарах. Мохначов зауважив, що це лише чутки.

Лікарям видали каски і бронежилети

Лікарям видали каски і бронежилети

Gazeta.ua

Лікарям видали каски і бронежилети

Лікарям видали каски і бронежилети

Gazeta.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL , літак з евакуйованими з Китаю приземлився у четвер, 20 лютого, в Харкові. Звідти пасажирів відвезли в медцентр "Нові Санжари".

Місцеві жителі влаштували зіткнення з Нацгвардією і заблокували будівлю, щоб туди ніхто не потрапив.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
евакуація
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