У Білорусі затримали журналістів з України: перші деталі

У готелі "Мінськ" затримали трьох штатних кореспондентів телеканалу "Настоящее время".

Двоє з них є громадянами України, ще один – росіянин, повідомляє "Настоящее время".

Йдеться про Ірину Ромалійську, Івана Гребенюка (українці) та Юрія Баранюка (росіянин).

За даними видання, їх везуть до Московського РУВС Мінська. Причина затримання поки невідома.

Як зазначає "Єврорадіо", їм інкримінують порушення законодавства про ЗМІ – роботу в країні без акредитації.

Телефони всіх трьох заблоковані.

"Настоящее время" звернулося до Міністерства внутрішніх справ Білорусі, щоб з'ясувати причини затримання.

На інцидент відреагували в Національній спілці журналістів України (НСЖУ).

"НСЖУ закликає білоруську владу поважати права журналістів і ЗМІ. Очікуємо на оперативну інформацію про долю наших колег і сподіваємося, що їх свободу не обмежуватимуть", – написав глава НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що союз поінформував про це своїх міжнародних партнерів, зокрема, Європейську федерацію журналістів.

Facebook Сергія Томіленка

Іван Гребенюк є українським журналістом, який працює на "Настоящее время" в Празі.

Юрій Баранюк – власний кореспондент "Настоящего времени" в Санкт-Петербурзі.

Ірина Ромалійська веде головну інформаційну програму "Вечір".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мінську під час акції протесту в липні затримали кількох журналістів.