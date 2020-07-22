У Бердянську – спалах COVID-19 у санаторії, кількість хворих зростає: подробиці

У бердянському санаторії "Арктика" – 12 хворих на COVID-19.

У санаторії "Арктика" в Бердянську, де раніше зафіксували спалах коронавірусу, побільшало хворих – діагноз COVID-19 підтвердили вже у 12 осіб.

Відомо, що перші випадки було зафіксовано ще на початку липня. Про це повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр, який не вказує назву оздоровчого закладу.

"Протягом 2–21 липня зареєстровано 12 випадків захворювання на COVID-19, пов’язаних із відпочинком в одному з оздоровчих закладів на Бердянській косі", – йдеться в повідомленні.

Водночас раніше про спалах коронавірусу в "Арктиці" заявив в. о. директора Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ Роман Терехов.

Він зазначив, що область відповідає всім вимогам упровадження адаптивного карантину, але фіксуються локальні випадки. Крім того, впродовж 11–15 липня заразилося дев’ять медиків.

"Загалом область відповідає всім вимогам впровадження адаптивного карантину. Втім, із початку липня в Бердянську різко погіршилась ситуація…" – передає слова Терехова пресслужба Запорізької ОДА.

Задля запобігання поширенню інфекції в оздоровчому закладі запроваджено додаткові обмежувальні заходи. Також було заплановано провести скринінг на СОVID-19 медпрацівників закладів охорони здоров’я Бердянська й оздоровчих закладів, із лікуванням або роботою в яких пов’язано зареєстровані випадки захворювання.

Підкреслюється, що всі пацієнти та медичні працівники ыз санаторію "Арктика" пройдуть ПЛР-тестування, а медпрацівників оздоровчих закладів мають обстежити на коронавірус методом ІФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що зростання захворюваності на коронавірус варто очікувати восени, особливо в листопаді, і взимку в лютому.