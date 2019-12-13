"Тверезо і відповідально": Єпіфаній озвучив плани ПЦУ на 2020 рік

Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній розповів, що в 2020 році в ПЦУ не планується масштабних змін для українських віруючих.

За його словами, приймати кардинальні рішення в нинішній час досить складно. Про це митрополит повідомив в інтерв'ю ТСН.

"Можна сказати, будуть поступові, планові речі. Тому що кардинально міняти в православ'ї дуже складно. І ми побачили це протягом останнього року. Ми почали втілювати певні реформи, але дуже повільно і спокійно. І то є певний спротив. Якщо ми згадаємо навіть щодо хусток. Моя перша заява, яка до цього часу обговорюється в більшості позитивно, але є й ті, які не сприймають навіть таких елементарних речей. На останньому засіданні Священного Синоду ми прийняли певні несуттєві зміни – це і в Божественній літургії, і щодо архієрейського служіння ", – поділився міркуваннями він.

Єпіфаній ПЦУ

Також Єпіфаній підкреслив, що потрібно мудро, тверезо і відповідально втілювати нові реформи.

"Тому що наш супротивник не спить і чекає тільки певних приводів. Можуть бути гарні речі, але вони використовують їх проти нас. Ми зараз бачимо це на основі зміни календаря. Календарне питання, яке на перший погляд, не є таким складним. Тому що всі розуміють, що дата не є якоюсь догмою. Але що ми бачимо – ми бачимо, що є опір. А особливо опір з боку наших побратимів, які звинувачують нас у певних речах. Тому ми готові, але це питання ще не актуальне", – зауважив він.

За словами предстоятеля ПЦУ, зараз потрібно працювати над просвітою. Пояснювати людям, щоб вони зрозуміли.

"Тому що дуже часто людина може бути проти, навіть не розуміючи, чому вона проти. Коли їй пояснять просто і доступно, вона говорить: "Я просто не розуміла". І тому наше завдання зараз людям пояснювати перед тим, як вводити певні зміни. Навіть коли зміни на краще, зміни позитивні, потрібен час. І так проходить рік, і в наступному році ми також будемо наполегливо працювати, зміцнювати наші позиції, і робити все для того, щоб кожен православний українець, який прагне бути в ПЦУ, відчував себе тут духовно затишно і завжди отримував відповіді на ті питання, які його будуть турбувати", – резюмував Єпіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єпіфаній розповів, чим займається протягом дня. Він зазначив, що його робочий день може починатися з 9 години ранку і закінчуватися о 9 годині вечора

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