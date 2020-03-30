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30 березня • оновлено в 10:03
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Турист, який прилетів із В'єтнаму, обматюкав Україну та нарвався на гнів. Відео

58.1т
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Українець Ярослав Іжик, який 29 березня прилетів евакуаційним рейсом із В'єтнаму та разом із іншими намагався прорватися всупереч карантинним заходам, записав образливе відео про Україну, за що довелося вибачатися в мережі.

Ролик, який був поспішно видалений із Instagram, опублікував у своєму Facebook миколаївський журналіст Олег Деренюга (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ну все, я вдома... С*ка, дивіться, проривають *бучу оборону. *буча Україна!" – висловлювався Іжик у соцмережі.

Турист, який прилетів із В'єтнаму, обматюкав Україну та нарвався на гнів

Турист, який прилетів із В'єтнаму, обматюкав Україну та нарвався на гнів

"Він разом з іншими пасажирами героїчно "проривав оборону", а потім успішно повідомив своїм підписникам, що повернувся в "*бучу Україну" і незадоволений, що їхній борт зустрічали зважаючи на заходи карантину", – обурився Деренюга.

За даними журналіста, рейс із В'єтнаму був повністю безкоштовним для громадян України, евакуація проходила на новому Airbus 350. Його організував в'єтнамський бізнесмен, щоб евакуювати в'єтнамців із України, а наше посольство домовилося, щоб заодно захопити й українських громадян дорогою додому. Умовою польоту була згода на двотижневу обсервацію в одному з готелів Київської області та внесок 200 євро з людини на її забезпечення. Спершу евакуйовані нібито погодилися, але після прибуття передумали.

Увага! Кадри 18+

Вже 30 березня в соцмережі Іжик опублікував кілька відео.

"Побачив величезну кількість переглядів і негативних коментарів. Я вже вдома. Я розумію, що всі нас бачать п*кидьками", – розповів він і подякував організаторам рейсу та українському посольству.

"А ось Україна так собі проявила себе. Дозвіл на виліт надійшов із застереженням, що, можливо, нас посадять на обсервацію", – обурився чоловік.

З'явився і ролик з вибаченнями. "Щодо фрази про Україну це було сказано на емоціях після тривалого перельоту. Я насправді вважаю Україну своєю Батьківщиною і люблю її. Тому й повернувся. Перечекати напасті набагато приємніше вдома. І я хочу попросити вибачення у всіх, кого міг образити або зачепити. Це неналежна фраза. Особливо тут вона трактується вирваною з контексту і вигляд має супержахливий", – вибачився Іжик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пасажири рейсу з В'єтнаму влаштували бійку з Нацгвардією. Кадри з "Борисполя" потрапили в мережу й зумовили резонанс.

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Автор
Ірина Кулініч
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васильевич василий
васильевич василий
*бучая . Щеня вмерла
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1
3
Тарас Бор
Тарас Бор
Дык надо было во Вьетнаме оставаться,уёпище.
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6
3
Ершов Василий
Ершов Василий
Тарас Бор, а ще ж не всіх вивезли із Індонезії(писало про600-700 застряглих). у Домінікаті десь півтори сотні требують президентський борт для евакуації, так що таких уйо..ів буде ще чимало...
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Червоний Данило
Червоний Данило
питор ты епучий! попадешься ты после карантина, будет тебе ипачая! твоя сережка из носа, перекачует к тебе на лоб!
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Червоний Данило, из под кровати вылез герой хренов
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