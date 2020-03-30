Турист, який прилетів із В'єтнаму, обматюкав Україну та нарвався на гнів. Відео

Українець Ярослав Іжик, який 29 березня прилетів евакуаційним рейсом із В'єтнаму та разом із іншими намагався прорватися всупереч карантинним заходам, записав образливе відео про Україну, за що довелося вибачатися в мережі.

Ролик, який був поспішно видалений із Instagram, опублікував у своєму Facebook миколаївський журналіст Олег Деренюга (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ну все, я вдома... С*ка, дивіться, проривають *бучу оборону. *буча Україна!" – висловлювався Іжик у соцмережі.

Турист, який прилетів із В'єтнаму, обматюкав Україну та нарвався на гнів

"Він разом з іншими пасажирами героїчно "проривав оборону", а потім успішно повідомив своїм підписникам, що повернувся в "*бучу Україну" і незадоволений, що їхній борт зустрічали зважаючи на заходи карантину", – обурився Деренюга.

За даними журналіста, рейс із В'єтнаму був повністю безкоштовним для громадян України, евакуація проходила на новому Airbus 350. Його організував в'єтнамський бізнесмен, щоб евакуювати в'єтнамців із України, а наше посольство домовилося, щоб заодно захопити й українських громадян дорогою додому. Умовою польоту була згода на двотижневу обсервацію в одному з готелів Київської області та внесок 200 євро з людини на її забезпечення. Спершу евакуйовані нібито погодилися, але після прибуття передумали.

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Вже 30 березня в соцмережі Іжик опублікував кілька відео.

"Побачив величезну кількість переглядів і негативних коментарів. Я вже вдома. Я розумію, що всі нас бачать п*кидьками", – розповів він і подякував організаторам рейсу та українському посольству.

"А ось Україна так собі проявила себе. Дозвіл на виліт надійшов із застереженням, що, можливо, нас посадять на обсервацію", – обурився чоловік.

З'явився і ролик з вибаченнями. "Щодо фрази про Україну – це було сказано на емоціях після тривалого перельоту. Я насправді вважаю Україну своєю Батьківщиною і люблю її. Тому й повернувся. Перечекати напасті набагато приємніше вдома. І я хочу попросити вибачення у всіх, кого міг образити або зачепити. Це неналежна фраза. Особливо тут вона трактується вирваною з контексту і вигляд має супержахливий", – вибачився Іжик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пасажири рейсу з В'єтнаму влаштували бійку з Нацгвардією. Кадри з "Борисполя" потрапили в мережу й зумовили резонанс.

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