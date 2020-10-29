Цькування в маршрутці Слов'янська через українську мову: скандалісткою виявилася кандидатка в депутати

Однією з учасниць конфлікту в маршрутці Слов'янська Донецької області, який стався через українську мову і прохання надіти маску, виявилася кандидатка в депутати міськради від партії "Наш край" Валентина Павлова.

Як пише "Радіо Свобода ", її ідентифікували користувачі соцмереж (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відзначається, що жінка працювала в трьох дитячих садах, фахівцем в абонентському відділі і бухгалтером, а зараз – на пенсії.

Її фото було опубліковано на сторінці політсили, проте його після скандалу пост видалили.

Сама потерпіла розповіла, що не розуміє, чому у Павлової була така реакція.

"Села на місце, і поруч були люди. Я попросила просто надіти маску. Кажу: будь ласка, надіньте маску. Вони почали просто кричати: хто ти і чому ти тут робиш зауваження. І я навіть не зрозуміла, чому вони кричали від того, що я зробила зауваження, або від того, що я спілкувалася на українському", – зазначила дівчина.

Водночас поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК.

Винуватцям загрожує штраф або до трьох років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про скандал в маршрутці Слов'янська стало відомо 27 жовтня. Жінці, яка українською мовою зробила зауваження одному з пасажирів за неправильне носіння маски, влаштували цькування.