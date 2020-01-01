"Припинити стріляти не вийде": Цимбалюк жорстко пройшовся по підсумках 2019-го

Журналіст Роман Цимбалюк заявив, що українська влада не в силах вирішити проблеми країни, "особливо в частині війни і миру".

Таку думку він висловив у блозі для сайту "Гордон". Журналіст написав, що йому б хотілося, щоб головним підсумком 2019 року для України стало позбавлення від ілюзій.

"Країна змінилася: у нас нова влада, президент не із системи і його "зелена" монокоаліція.

З'ясувалося, що українська вертикаль влади не може помахом руки вирішити наші проблеми... Розв'язка не залежить від "бариг" або "клоунів", і важливо, що тепер це відомо багатьом, але не більшості. Справа не в прізвищах. "Просто припинити стріляти" не вийде", – сказано в блозі.

Цимбалюк вказав на те, що країна знаходиться в затяжному конфлікті з Росією.

"Здамося – нас не стане. Встоїмо – Москва поступово звикне, що в нас своя дорога. Наблизитися зараз до моменту істини – це для мене підсумок року", – написав він.

Ілюстрація. Війна на Донбасі 112

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роман Цимбалюк розкрив амбіції глави РФ Володимира Путіна щодо України.

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