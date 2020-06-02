Циклон не відступає: синоптикиня попередила про дощі по всій Україні

Погода в Україні у середу, 3 червня, залишиться прохолодною переважно у західних областях, дощитиме майже по всій території країни.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Facebok. Разом із тим, антициклонічна смуга високого атмосферного тиску з Чорного моря принесе прояснення від Сумщини, Харківщини через Дніпропетровщину до Запоріжжя.

Вітер у середу очікується з півдня, швидкість – у межах 3-10 м/с. Температура вночі +5..+9 градусів, на півдні та сході до +12.

В Україні знову дощитиме

Вдень найвища температура повітря очікується на сході України та на Дніпропетровщині +17..+23 градуси.

Найхолодніше буде в західних областях, +11..+14 градусів. На решті території +13..+19 градусів.

У Києві 3 червня дощ більш ймовірний у другій половиня дня. Вночі холодно, +6..+8 градусів, вдень потепліє до +17 градусів.

Погода в Україні 3 червня Наталка Діденко/Telegram

Погода в Україні 3 червня Наталка Діденко/Telegram

Погода в Україні 3 червня Наталка Діденко/Telegram

Як писав OBOZREVATEL раніше, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів, що в червні погода в Україні очікується теплою і з помірними опадами, однак не виключені і температурні коливання в окремі дні.

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