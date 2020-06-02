Головна Новини
2 червня • оновлено в 15:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Циклон не відступає: синоптикиня попередила про дощі по всій Україні

Читати матеріал російською

Погода в Україні у середу, 3 червня, залишиться прохолодною переважно у західних областях, дощитиме майже по всій території країни.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Facebok. Разом із тим, антициклонічна смуга високого атмосферного тиску з Чорного моря принесе прояснення від Сумщини, Харківщини через Дніпропетровщину до Запоріжжя.

Вітер у середу очікується з півдня, швидкість – у межах 3-10 м/с. Температура вночі +5..+9 градусів, на півдні та сході до +12.

В Україні знову дощитиме

В Україні знову дощитиме

Вдень найвища температура повітря очікується на сході України та на Дніпропетровщині +17..+23 градуси.

Найхолодніше буде в західних областях, +11..+14 градусів. На решті території +13..+19 градусів.

У Києві 3 червня дощ більш ймовірний у другій половиня дня. Вночі холодно, +6..+8 градусів, вдень потепліє до +17 градусів.

Погода в Україні 3 червня

Погода в Україні 3 червня

Наталка Діденко/Telegram

Погода в Україні 3 червня

Погода в Україні 3 червня

Наталка Діденко/Telegram

Погода в Україні 3 червня

Погода в Україні 3 червня

Наталка Діденко/Telegram

Як писав OBOZREVATEL раніше, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів, що в червні погода в Україні очікується теплою і з помірними опадами, однак не виключені і температурні коливання в окремі дні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 24 340.

    Вилікувалися: 10078. Померли: 727.

  • У світі захворіли понад 6,3 млн осіб, загинули – 377 тисяч.

  • В Італії оголосили про гучну перемогу над COVID-19 – зафіксований мінімальний приріст хворих.

  • Вчені попередили про згубні наслідки COVID-19, які тривають все життя.

  • Біолог пояснив природу хвороби – коронавірус вже не такий шкідливий.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги