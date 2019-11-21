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21 листопада • оновлено в 15:06
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Центр Одеси назавжди закриють для автомобілів по вихідних і святах

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Влада Одеси має намір обмежити проїзд автомобілів в центральну частину міста у вихідні та святкові дні.

Тільки мешканці, що там проживають, зможуть проїхати на авто в район Оперного театру, Катерининської площі, вул. Гоголя, Рішельєвської та ряду інших вулиць у центрі міста. Про це повідомив віце-мер Одеси Павло Вугельман на своїй сторінці у Facebook.

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Центр Одеси з висоти пташиного польоту

Центр Одеси з висоти пташиного польоту

Південний кур'єр

Вугельман зазначив, що запропоновані обмеження зроблять центр міста привабливішим для туристів і одеситів, і що дане рішення – аналог європейської практики.

Центральна частина Одеси

Центральна частина Одеси

Google Maps, скріншот

Схема обмежень зараз лежить на погодженні в дорожній поліції. У мерії поки не називають дату набрання чинності змін, відомо лише, що схема почне діяти відразу після узгодження поліцією.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на вулицях Одеси вперше в історії міста з'явився новий вид транспорту. Він буде ходити по одному з найдовших маршрутів міської транспортної мережі.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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