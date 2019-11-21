Центр Одеси назавжди закриють для автомобілів по вихідних і святах

Влада Одеси має намір обмежити проїзд автомобілів в центральну частину міста у вихідні та святкові дні.

Тільки мешканці, що там проживають, зможуть проїхати на авто в район Оперного театру, Катерининської площі, вул. Гоголя, Рішельєвської та ряду інших вулиць у центрі міста. Про це повідомив віце-мер Одеси Павло Вугельман на своїй сторінці у Facebook.

Центр Одеси з висоти пташиного польоту Південний кур'єр

Вугельман зазначив, що запропоновані обмеження зроблять центр міста привабливішим для туристів і одеситів, і що дане рішення – аналог європейської практики.

Центральна частина Одеси Google Maps, скріншот

Схема обмежень зараз лежить на погодженні в дорожній поліції. У мерії поки не називають дату набрання чинності змін, відомо лише, що схема почне діяти відразу після узгодження поліцією.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на вулицях Одеси вперше в історії міста з'явився новий вид транспорту. Він буде ходити по одному з найдовших маршрутів міської транспортної мережі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!