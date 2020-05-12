Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я забракував вітчизняні ПЛР-тести на визначення коронавірусу, куплені Офісом президента.
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Відповідний лист, який з'явився у розпорядженні LB.ua, було відправлено головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку, голові Держлікслужби Романові Ісаєнку та директорові фірми-виробника "Укргентех" Дмитру Синюку (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).
"За результатами верифікації методики однокрокової полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією з використанням тест-системи "Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019 nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)" виробництва ТОВ "Укргентех"... дана система визнана не верифікованою", – повідомили в ЦГЗ.
У ході перевірки виявилося, що чутливість і специфічність тест-системи не відповідає значенням, заявленим виробником.
"Заявлені виробником значення чутливості і специфічності даної тест-системи не підтверджені верифікаційними дослідженнями у практичних лабораторіях. З огляду на результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в установах охорони здоров'я для етіологічної діагностики COVID-19", – сказано в заяві.
Нагадаємо, що закуплені Міністерством охорони здоров'я "вітчизняні" ПЛР-тести для діагностики COVID-19, ймовірно, можуть виявитися частиною китайського гуманітарного вантажу, навколо якого нещодавно розгорівся скандал – стало відомо, що керівництво Офісу президента в розпал карантину займається контрабандою медтоварів з Китаю.
lb.ua
lb.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
журналісти дізналися, що керівництво ОПУ в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.
Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на посаду голови нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні. Саме він стоїть за цими схемами разом із Кирилом Тимошенком, заступником керівника Офісу президента України.
Пізніше журналістка Світлана Крюкова повідомила, що Баум отримав українське громадянство завдяки Тимошенку.
У мережі опубліковані документи про гуманітарні рейси з Китаю в Україну, частина товарів у яких виявилася комерційного призначення. Але таке перевезення не може здійснюватися дипломатичними каналами.
Публікації про спекулятивні угоди Офісу президента, на нашу думку, стали причиною найбільшої в історії OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцію.
У розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення та переказав "вітання" голові редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів.
Що стосується Кирила Тимошенка, то про його причетність заявив і альтернативний Telegram-канал "Темний лицар". На кібератаки заступник голови ОПУ нібито витратив особисті гроші.
2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.
4 травня на закритій зустрічі зі ЗМІ Тимошенко виправдав Баума, заявивши, що він належить до групи людей при ОПУ, що бореться з епідемією COVID-19 в Україні. Російський бізнесмен нібито працює на волонтерських засадах.
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