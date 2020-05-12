Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я забракував вітчизняні ПЛР-тести на визначення коронавірусу, куплені Офісом президента.

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Відповідний лист, який з'явився у розпорядженні LB.ua, було відправлено головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку, голові Держлікслужби Романові Ісаєнку та директорові фірми-виробника "Укргентех" Дмитру Синюку (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

"За результатами верифікації методики однокрокової полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією з використанням тест-системи "Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019 nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)" виробництва ТОВ "Укргентех"... дана система визнана не верифікованою", – повідомили в ЦГЗ.

У ході перевірки виявилося, що чутливість і специфічність тест-системи не відповідає значенням, заявленим виробником.

"Заявлені виробником значення чутливості і специфічності даної тест-системи не підтверджені верифікаційними дослідженнями у практичних лабораторіях. З огляду на результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в установах охорони здоров'я для етіологічної діагностики COVID-19", – сказано в заяві.

Нагадаємо, що закуплені Міністерством охорони здоров'я "вітчизняні" ПЛР-тести для діагностики COVID-19, ймовірно, можуть виявитися частиною китайського гуманітарного вантажу, навколо якого нещодавно розгорівся скандал – стало відомо, що керівництво Офісу президента в розпал карантину займається контрабандою медтоварів з Китаю.

lb.ua

lb.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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