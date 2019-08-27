"Це знущання!" Ремонт мосту в Одесі спровокував транспортний колапс. Фото і відео заторів

Ремонтні роботи на мосту через Хаджибейський лиман і завершення затяжних вихідних викликали 27 серпня великі затори на трасі "Одеса — Київ".
Як повідомив керівник Служби автомобільних доріг в Одеській області Олег Варивода, ремонт мосту планують завершити в наступному році.
"Свята святами, але міст сам себе не відремонтує, тому ми не зупиняємося — опори забиті. Зараз проводиться бетонування ригелів і підферменників, а також облаштування балок прогонової споруди", — написав він на своїй сторінці у Facebook.
Думська
Думська
"Підслухати Одеса"
Водночас в останній вихідний на трасі було багато автомобілів, і водіям у зв'язку з проведенням ремонту доводилося стояти в багатокілометрових заторах біля лиману в обох напрямках.
Користувачі в соцмережах обурені ситуацією і пишуть, що незручний ремонт триває не перший рік, однак будівельників на об'єкті дуже мало.
Ремонт моста і пробки ___________ Триває ремонт моста через Хаджибейський лиман – зараз проводиться бетонування ригелів і подферменніков, а також установка балок прогонової будови. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Служби автомобільних доріг в Одеській області Олег Варивода. За його словами, завершити ремонт планується в наступному році. . А поки, за словами очевидців, на Київській трасі в напрямку з Одеси утворюються багатокілометрові затори. __________
Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня в Харкові обвалився автомобільний міст.
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