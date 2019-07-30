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"Це ж треба додуматися!" Захарова скипіла через Україну

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Речник МЗС Росії Марія Захарова прийшла в лють через ініціативу України створити всесвітній російськомовний телеканал.

"Тобто щоб переконати людей, котрі намагаються відстояти право говорити по-російськи в Україні, в тому, що вони не мають рації, Київ створить російськомовний канал. Це ж треба додуматися: виділяти кошти для "покриття" російськомовної аудиторії по всьому світу, коли у себе в країні російська мова, відповідно до нового закону про мову, дозволена тільки для приватного спілкування і релігійних обрядів!" - написала вона в Facebook.

На її думку, безумство, що відбувається настільки неймовірно, що історія більше нагадує яку-небудь біблійну притчу, ніж ситуацію з наших днів.

Марія Захарова

Марія Захарова

DW

Також ідею київської влади прокоментувала головний редактор RT Маргарита Симоньян.

Вона підкреслила, що плани офісу глави держави Володимира Зеленського викликають тільки співчуття. "Президент бідної і змученої країни, де триває громадянська війна - вже довше, ніж тривала Велика Вітчизняна - знаходить самою відповідальною ініціативою створення чергового телеканалу", - сказала Симоньян.

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Журналістка нагадала, що кілька років тому Україна мала намір створити телеканал Ukraine Today як відповідь російському Russia Today. "Ви що-небудь чули про це Ukraine? Він уже і загнувся, здається", - додала Симоньян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні створять всесвітній російськомовний канал для посилення позицій країни в інформаційній війні з пропагандою.

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Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А почему не всемирный украинозычный телеканал???? А кто его будет смотреть то??? Тупость свiдомо МАНДАйнутого бидла зашкаливает!
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Негрєшний Володимир
Негрєшний Володимир
Иваненко Виталий, такий шмат лайна точно, що ні.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Черноротая брехливая армянка
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Захарова видать не просыхает, а Симонян чисто, даже исконно русская хфамилия... Цирк, сцут мокши.
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