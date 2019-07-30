"Це ж треба додуматися!" Захарова скипіла через Україну

Речник МЗС Росії Марія Захарова прийшла в лють через ініціативу України створити всесвітній російськомовний телеканал.

"Тобто щоб переконати людей, котрі намагаються відстояти право говорити по-російськи в Україні, в тому, що вони не мають рації, Київ створить російськомовний канал. Це ж треба додуматися: виділяти кошти для "покриття" російськомовної аудиторії по всьому світу, коли у себе в країні російська мова, відповідно до нового закону про мову, дозволена тільки для приватного спілкування і релігійних обрядів!" - написала вона в Facebook.

На її думку, безумство, що відбувається настільки неймовірно, що історія більше нагадує яку-небудь біблійну притчу, ніж ситуацію з наших днів.

Марія Захарова DW

Також ідею київської влади прокоментувала головний редактор RT Маргарита Симоньян.

Вона підкреслила, що плани офісу глави держави Володимира Зеленського викликають тільки співчуття. "Президент бідної і змученої країни, де триває громадянська війна - вже довше, ніж тривала Велика Вітчизняна - знаходить самою відповідальною ініціативою створення чергового телеканалу", - сказала Симоньян.

Журналістка нагадала, що кілька років тому Україна мала намір створити телеканал Ukraine Today як відповідь російському Russia Today. "Ви що-небудь чули про це Ukraine? Він уже і загнувся, здається", - додала Симоньян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні створять всесвітній російськомовний канал для посилення позицій країни в інформаційній війні з пропагандою.

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