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15 квітня • оновлено в 20:33
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"Це унікальний шанс": глава УГКЦ назвав головну можливість коронавірусу

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Пандемія коронавірусу в світі повинна об'єднати людей і привести до завершення всіх воїн.

Про це в розмові з шеф-редактором OBOZREVATEL Орестом Сохаром заявив глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) в ефірі програми "Відкрита Церква" на YouTube-каналі "Живе телебачення" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Пандемія коронавірусу – це унікальна можливість зупинити будь-які військові конфлікти в світі в ім'я загальнолюдської солідарності, яку ми тепер відчуваємо. Перед коронавірусом ми всі беззахисні. Давайте будемо по-новому дивитися на цінність людського життя і по-новому будувати відносини у світовому масштабі", – сказав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, тато Франциск, звертаючись з традиційним пасхальним посланням до "Місту і світу", згадав про Україну і побажав припинення страждань населення її східних регіонів.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
УГКЦ війна хвороба
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