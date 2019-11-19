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20 листопада • оновлено в 01:09
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"Це служіння!" Зеленський розлютив пропагандиста Путіна

1.2т
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Пропагандиста РФ Володимира Соловйова обурив зовнішній вигляд президента України Володимира Зеленського на зустрічі з прем'єром Чехії.

Телеведучий-брехун подумав, що його думка є важливою, і висловив її в телеграм-каналі. Соловйову не сподобалося, що Зеленський з'явився на публіці неголеним.

"Дитячий сад. То браслетики, то щетина. Коли Зеленський вже зрозуміє, що президентство це не роль, а служіння", – висловився пропагандист.

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"Це служіння!" Зеленський розлютив пропагандиста Путіна

Зеленський розлютив Соловйова

Зеленський розлютив Соловйова

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський яскраво висміяв Тимошенко, яка оголосила про перехід в опозицію до президента.

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Особи
Володимир Соловйов Володимир Зеленський
Місце
Росія
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Santi Amonito
Santi Amonito
Очевидно этого ху*ловского жопобрея это очень еб*т, раз так подмахивает аж дым у самого из жопы валит столбом. Хотя не удивительно: на к@цапстане таких, как этот г@дон - как собак нерезанных.
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