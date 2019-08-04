"Не тільки Донбас": Клімкін розповів про небезпечний план Путіна щодо України

Російський президент Володимир Путін в найближчі роки буде намагатися дробити Україну по частинах і відколювати українські регіони один від одного.

Про це на зустрічі з ветеранами війни на Донбасі заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. На його думку, за допомогою пропаганди глава РФ буде висмикувати не тільки Донбас, а й вдарить по півдню України, наприклад, по місту Миколаєву.

"Путін буде намагатися роздовбати Україну зсередини. Загроза федералізації за російською моделлю найбільша за всі роки незалежності. Вона не абстрактна, є серйозні сценарії. Крім Донбасу, є ризик по українському півдню – місту Миколаєву. Росія спробує провокувати не один великий конфлікт, а регіональні сутички, щоб відколювати регіони один від одного", – припустив Клімкін.

Володимир Путін nikvesti.com

За його словами, найближчі роки для нас будуть дуже і дуже серйозними. Адже різні проросійські експерти з України на конференціях в Європі відкрито попереджають всіх, що "після нинішнього перезавантаження влади в Україні прийде проросійська реальність".

"У нас канали купуються оптом і в роздріб, так що найближчі роки будуть дуже і дуже серйозними. І те, що ці експерти розповідають про проросійську реальність в Україні в майбутньому – це сидить у них в голові. Вони говорять про це відкрито. Нам слід залишити в минулому сварки, образи і не дати тим, кого ми називаємо проросійські сили, це не тільки Медведчук, стати гравцями в українському політичному полі", – заявив міністр закордонних справ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Ілларіонов розповів про плани Путіна по Україні. За його словами, найближчим часом буде дуже непросто.

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