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''Це моя Квіточка'': Ярош похвалився сімейним фото

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Колишній лідер "Правого сектора", народний депутат України Дмитро Ярош похвалився в соцмережах фото своєї онуки.

"А це мій Квіточка - онучка Софійка. Їй 1 рік і 7 місяців. Вона - чемна українська дитина, тато якої 4 роки провів на війні. Тепер командує одним з територіальних загонів УДА (Української добровольчої армії - ред.). Софійка дуже хоче, щоб ми - українці - якомога швидше мали мир. Вона вже знає, що гасло "Слава Україні! Героям слава!" - це її слова, що "м*скалі - погані люди", Перемога буде за нами!" - написав Ярош у Facebook.

''Це моя Квіточка'': Ярош похвалився сімейним фото

facebook.com/dyastrub

"А, окрім того, Софійка дуже любить свого діда Дмитра... І я цим пишаюся. Вона, як і інші мої онуки, сидить у мене на письмовому столі, бавиться набоями різних калібрів і щось мені розповідає. А я роблю вигляд , що розумію її. Це - щастя", - додав нардеп.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Ярош зробив гучну заяву про відхід добровольців з передової на Донбасі.

Особа
Дмитро Ярош
Місце
Україна
Об'єкт
Правий сектор
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