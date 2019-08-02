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"Це катастрофа!" "Укрзалізниця" потрапила у черговий скандал через жахливі умови

1.4т Читати матеріал російською

"Укрзалізниця" потрапила у черговий скандал через жахливі умови у пасажирських поїздах.

Цього разу пасажири поїзда "Генічеськ - Чернівці" зіткнулися з відсутністю вікна в одному із вагонів. Персонал при цьому вирішувати проблему не поспішав, списуючи все на те, що "зараз взагалі-то літо".

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Пасажирам довелося їхати без вікна

Пасажирам довелося їхати без вікна

Facebook Яни Ступи

Про проблему розповів користувач Яна Ступа. "Я розумію, що вікно (або його відсутність) можна закрити ковдрою, а то і придавити матрацом. Але ж все це не важливо, бо "ппцякхолодно" їхати біля "вікна без вікна" вночі. Хоча можна і без вікна, а просто з людським ставленням персоналу. Але цього вони, може, і намагалися, але не змогли. Тому, з вітерцем ... "написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, ні провідники, ні начальник поїзда проблему вирішити не змогли. Правда, через годину, вони все-таки відшукали вільне місце, де є вікно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 липня в електричці "Укрзалізниці" під час руху в кабіні машиніста спалахнула пожежа. НП сталася поблизу міста Жмеринка Вінницької області.

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Місце
Україна Чернівці
Тег
Укрзалізниця
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Макарский Александр
Макарский Александр
На этом потяге нерабы поидут в светлое европейское майбутне! А окон нема,шо бы быстрее вылазили в Польще и занимали очередь мыть толчки и сбирать клубнику
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