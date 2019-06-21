"Це катастрофа!" Українці оцінили перший місяць роботи Зеленського

Українці вважають перший місяць президентства Володимира Зеленського "катастрофою".

Про це свідчать результати опитування, проведеного на сайті OBOZREVATEL.

У респондентів запитували: "Зеленський рівно місяць як став президентом: як вам?". Так, 43% опитаних відповіли, що "це катастрофа і далі буде тільки гірше".

Більше третини (34%) повідомили, що поки рано робити висновки про роботу Зеленського і "йому потрібно дати час".

22% респондентів вважають, що глава держави "дуже гідно" справляється зі своєю посадою. "Перші враження хороші", – відповідали опитані українці.

І лише 1% зазначив, що не стежить за політикою в Україні.

В опитуванні взяли участь 27 275 користувачів сайту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський підписав перший закон – про відпустки для усиновителів дітей-сиріт.

Також Зеленський скасував понад 150 указів, виданих його попередниками, першими трьома президентами Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком, а також експрезидентом Віктором Януковичем.

Ще Зеленський виступив за легалізацію грального бізнесу.

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