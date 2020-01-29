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29 січня • оновлено в 11:26
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"Це дуже поганий знак": українцям вказали на загрозу обрання віцеспікером ПАРЄ росіянина

1.1т
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Обрання віцеспікером Парламентської асамблеї ради Європи делегата від країни-агресора Росії Петра Толстого шляхом анонімного голосування є дуже поганим знаком.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook народний депутат VII та VIII скликань, правозахисник Леонід Ємець, анонімне голосування засвідчило, що у росіян реальна, а не офіційна більшість у ПАРЄ. Це означає що всі інші рішення теж будуть на користь Росії й ніхто не позбавить її повноважень.

"Така процедура, коли хтось проти відкритого голосування. Чому були проти відкритого? Бо так простіше "збивати" покидьків від призначення. Як проголосує делегат – ніхто не знає. Навіть керівник делегації. І багатьох делегатів можна переконати аргументами не голосувати, всупереч офіційній позиції країни, яку він представляє. Якщо, звісно, попрацювати з ними і пояснити, що це покидьок, антисеміт, і його підтримка аморальна і лише шкодитиме Раді Європи", – написав Ємець.

Петро Толстой

Петро Толстой

Він зазначив, що так українська сторона зробила пів року тому з іншим кандидатом від Росії, Леонідом Слуцьким.

"Пролетів, як фанера над Парижем, як вони всі не тужились. Але цього разу все не так. Анонімне голосування показало. що у росіян реальна, а не офіційна більшість у ПАРЄ. Це означає, що всі інші рішення теж будуть на користь Росії і ніхто їх сьогодні повноважень не позбавить. Очевидно, ці кілька місяців, коли не було сформовано українську делегацію, завдали серйозного удару по українських позиціях", – написав він.

Депутат додав, що виправлення ситуації залежить не тільки від наших делегатів у ПАРЄ, але ще й від президента і МЗС.

"Ми свого часу показали, що можна перемагати Росію всупереч офіційній її підтримці країнами Європи. Але це була постійна і зосереджена робота. Удачі тут замало", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL раніше, українська журналістка розлютила віцеспікера нелегітимної Держдуми Росії, главу делегації країни-агресора в ПАРЄ Петра Толстого запитанням про окупацію Криму.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Да, это дурной знак. Мабудь пороблено...
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0
2
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Пора Гончаруку опять клоуничать в ПАСЕ в перчатках)))
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4
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Oleg Oleg, извините,Леше Гончаренко..
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3
1
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Шароварнички! Открою вам страшную тайну - чем меньше будете открывать рот в ПАСЕ, тем лучше к вам будут относиться. Вы своими перфомансами с перчатками сантехника Слизи и порваными сцаными тряпками Европу уже "достали". Научитесь (если сможете) вести себя цивилизованно.
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4
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