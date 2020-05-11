"Легше керувати натовпом": експерти визнали закриття парків в Україні фікцією

Нагнітання тривоги шляхом закриття парків, в якому зізнався головний санлікар України Віктор Ляшко, могло завдати людям психологічної шкоди. Крім того, тепер у українців більше шансів довести в суді незаконність обмеження своїх свобод.

OBOZREVATEL поспілкувався з психологом і юристом, які розповіли про наслідки дій влади і зізнання Ляшко.

Психолог Тетяна Бєлавіна зазначила, що психотравмуючий вплив мало не стільки закриття парків, скільки загальна нелогічність дій влади. У людей це викликало підвищену тривожність, занепокоєння і так далі.

"Наприклад, кажуть, що сонячне світло впливає негативно на вірус, але при цьому забороняють виходити, дихати повітрям і отримувати сонячні промені. Це викликає невизначеність, обурення. З одного боку є тривога реальної небезпеки, з іншого – відчуття, що щось тут не так. У цьому сенсі загальне нагнітання, безумовно, психотравмируюче", – розповіла вона.

УНІАН

За словами юриста Дмитра Горлевого, зізнання Ляшко може послужити додатковим аргументом в суді про незаконність карантину. Він розповів, що кілька його колег вже взялися за подібні розгляди.

"Це може бути додатковою підставою і доказом того, що обмеження були необгрунтованими і змушувати людей не виходити на вулицю не було необхідності. По суті, все було фікцією, щоб їм було просто-напросто легше управляти натовпом", – заявив він.

Також це можна використовувати і під час оскарження штрафу, якщо вам виписали протокол за прогулянку по парку або скверу. За словами Дмитра, більшість справ про порушення карантину розвалилися – штрафи за підсумком виписали тільки малому відсотку людей.

"Близько 90% справ закрито, невелика частина була відправлена на дорозслідування, але за термінами закрита і ще одна маленька частина людей все-таки була притягнута до відповідальності, але тільки тому що люди самі визнали себе винними. Через такі дії кожен громадянин має право звернутися в цивільному провадженні і стягнути моральну компенсацію за порушення своїх прав", – підсумував він.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, за які порушення карантинних заходів можуть оштрафувати після його ослаблення.

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