Трюк японки з яблуком викликав ажіотаж у мережі. Відео

У мережі з'явилося відео, на якому дівчина без зайвих зусиль голими руками розділила яблуко на дві рівні частини.
Запис у Twitter з відеороликом набрав майже 170 тисяч лайків і більше 40 тисяч ретвітів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
На ньому дівчина тримає яблуко, на яке натискає двома долонями протягом 10 секунд. Плід поступово розділяється на дві частини. В кінці вона демонструє, як успішно поділила фрукт навпіл.
"Приголомшливо! Люблю таке з'єднання сили розуму і фізичної сили", – написав один із користувачів.
Скріншот
У коментарях японці розповіли, що були здивовані, дізнавшись, що яблуко можна вручну поділити на половинки. Деякі юзери спробували повторити трюк, але в жодного з них це не вийшло. Один із них показав свій результат у коментарях до посту.
Пізніше авторка оригінального відео поділилася радістю від того, що багатьом сподобався її ролик. За словами японки, з ранку її телефон розривався від повідомлень. Вона наголосила, що після зйомки з'їла поділене яблуко. Дівчина також жартома додала, що вважає себе "горилою" через таку фізичну силу.
これと言って特技は無いですが,りんご真っ二つに割れるんで彼女にどうですか............ (何番煎じ) pic.twitter.com/cqP1cwAz4r-ナノ(5) (@ na_no71) 7 листопада 2019 р
Як писав OBOZREVATEL, під час виступу президента США Дональда Трампа на Генасамблеї ООН король Нідерландів Віллем-Олександр розсмішив прем'єр-міністра Марка Рютте відео на телефоні.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!