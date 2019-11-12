Трюк японки з яблуком викликав ажіотаж у мережі. Відео

У мережі з'явилося відео, на якому дівчина без зайвих зусиль голими руками розділила яблуко на дві рівні частини.

Запис у Twitter з відеороликом набрав майже 170 тисяч лайків і більше 40 тисяч ретвітів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

На ньому дівчина тримає яблуко, на яке натискає двома долонями протягом 10 секунд. Плід поступово розділяється на дві частини. В кінці вона демонструє, як успішно поділила фрукт навпіл.

"Приголомшливо! Люблю таке з'єднання сили розуму і фізичної сили", – написав один із користувачів.

Скріншот

У коментарях японці розповіли, що були здивовані, дізнавшись, що яблуко можна вручну поділити на половинки. Деякі юзери спробували повторити трюк, але в жодного з них це не вийшло. Один із них показав свій результат у коментарях до посту.

Пізніше авторка оригінального відео поділилася радістю від того, що багатьом сподобався її ролик. За словами японки, з ранку її телефон розривався від повідомлень. Вона наголосила, що після зйомки з'їла поділене яблуко. Дівчина також жартома додала, що вважає себе "горилою" через таку фізичну силу.

Як писав OBOZREVATEL, під час виступу президента США Дональда Трампа на Генасамблеї ООН король Нідерландів Віллем-Олександр розсмішив прем'єр-міністра Марка Рютте відео на телефоні.

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