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"Труси - це перебір": у Тернополі депутат закликав обмежити продаж спідньої білизни

1.3тЧитати новину російською

Депутат Тернопільської міської ради від "Батьківщини" Володимир Гринда зажадав заборонити під час релігійних свят продавати спідню білизну в місті.

На засіданні він розповів, що побачив на вулиці торгові намети з "трусами" під час Трійці, що його обурило. Відповідне відео опубліковано в Facebook TV-4. (Щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця)

"Не торгувати спідньою білизною на свята. Таке депутатське звернення надійшло сьогодні від депутата Володимира Гринди під час чергової сесії Тернопільської міської ради", - сказано в описі.

Так, депутат заявив, що в державі існують свята, які зобов'язують по всій країні їх відзначати. А Трійця входить до їх складу.

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"Іду я по вул. 15 квітня на Зелені свята. Вісім осіб (торгових лотків) всього лише відкриті - труси продають, ліфчики. Другий продає рибні снасті. Якби це ще був хліб, або щось таке, необхідне. Але, щоб на Зелене свято і на світлий понеділок люди продавали труси - це перебір", - сказав Гринда.

Депутат звернувся до мерії міста, щоб власникам ринків зробила попередження.

"Щоб на Зелені свята трусами не торгували", - пояснив депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше запорізькі депутати запропонували працювати по Skype.

Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "Обозреватель".

Тема
свята
Місце
УкраїнаТернопіль
Об'єкт
Законодавство
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