Трупи виносить на берег: у Криму запанікували через нову НП

У Криму забили на сполох через масову загибель дельфінів у районі Євпаторії. За два дні тут знайшли 16 загиблих китоподібних.

"15 і 17 березня співробітники Центру вивчення, порятунку і реабілітації морських ссавців "Безтурботне Море" провели обстеження ділянки узбережжя недалеко від Євпаторії (всього 10 км берегової лінії) після надходження інформації про масову загибель Дельфін", — повідомили в групі Serene Sea на Facebook.

Так за два дні було знайдено мертвими 14 азовок і 2 афаліни. Всі тварини з кожної групи лежали на однаковій відстані від води, перебували на ідентичній один одному стадії розкладання і в безпосередній близькості.

"Першу групу склали 2 азовки і 2 афаліни. На тілах обох азовок були виявлені сліди заплутування в зябрових сітках; у одній афаліни на хвостовому стеблі залишилися фрагменти самих мереж, у другій афаліни був відрізаний хвостовий плавець. Їх викинуло раніше, ніж тварин з другої групи, судячи з інтенсивного процесу розкладання", — йдеться в повідомленні.

Другу групу склали 12 азовок.

"На тілах у кожної морської свині ми виявили чіткі і глибокі сліди, залишені зябровими сітками з монофіламентної нитки товщиною 0,5 мм, у двох особин були також відрізані лопаті хвостового плавника. Всі 16 тварин загинули унаслідок попадання в сітки на камбалу або осетрових, виходячи з характеру і тяжкості пов'язаних ушкоджень, ідентичного стану тіл, а також їх положення щодо урізу води і один одного", — відзначили в групі.

Поряд з китоподібними, на берег вимило величезна кількість фрагментів мереж і лісок, а також останки однієї особини чорноморського осетра.

Ми плануємо найближчим часом повністю обстежити решту узбережжя, після чого почнемо оглядати інші райони.

В Крыму запаниковали из-за нового ЧП Fb Serene Sea

В Крыму запаниковали из-за нового ЧП Fb Serene Sea

В Крыму запаниковали из-за нового ЧП Fb Serene Sea

В Крыму запаниковали из-за нового ЧП Fb Serene Sea

В Крыму запаниковали из-за нового ЧП Fb Serene Sea

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму виникла ще одна проблема через розробку піску з Нижньо-Чурбашского хвостосховища. Роботи буквально "з'їли" частина дороги, яка веде до міського пляжу в Керчі.

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