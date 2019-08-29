"Труна була закрита, там тільки ноги": волонтер розповів про страшні спогади рідних Героїв Іловайська

Фотографії деяких загиблих під Іловайськом Героїв на Стіні пам'яті біля Михайлівського собору в Києві досі заклеєні написами про те, що рідні не вірять у їхню смерть.

Крім того, на місці скорботи близькі загиблих захисників діляться страшними спогадами про те, як вони отримували й ховали останки своїх синів і чоловіків. Про це на особистій сторінці у Facebook розповів волонтер, засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Стіна пам'яті загиблих Героїв Facebook Віталія Дейнеги

"Батьки не вірять у смерть сина" – табличка, якою заклеюють відповідні портрети на Стіні пам'яті. Військова версія: "Продаються черевички дитячі. Не взувалися". Глибока і страшна фраза, підкріплена "труна була закрита", "вони сказали, що там тільки ноги", "невістка не робила ДНК", "я чекаю, що він подзвонить..." – написав волонтер.

У коментарях під проникливим постом користувачі також поділилися своїм болем. Деякі люди пережили його особисто, а деякі стали свідками чужого горя.

"Мене так само найбільше вразили ці таблички. З часом їх стає все менше", "У нас теж подруга не вірить у смерть сина", "Як страшно це все бачити, це жах довжиною в батьківське життя", "В минулому році писав про таку матір. У них – своя логіка. Дуже важка тема", – пишуть українці.

"Як я їх розумію. Поки чекала чоловіка, вирішила для себе, що повірю, тільки коли побачу його мертвим. Якщо цього не станеться – буду чекати. Це право кожного – чекати. Навіть якщо всі інші вже зневірилися. І все-таки можна дочекатися", "Я теж на цілком серйозно чекала воскресіння близької людини на Великдень", – діляться криком душі люди, котрі втратили на війні своїх рідних.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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