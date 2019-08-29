"Труна була закрита, там тільки ноги": волонтер розповів про страшні спогади рідних Героїв Іловайська

Фотографії деяких загиблих під Іловайськом Героїв на Стіні пам'яті біля Михайлівського собору в Києві досі заклеєні написами про те, що рідні не вірять у їхню смерть.
Крім того, на місці скорботи близькі загиблих захисників діляться страшними спогадами про те, як вони отримували й ховали останки своїх синів і чоловіків. Про це на особистій сторінці у Facebook розповів волонтер, засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.
Стіна пам'яті загиблих Героїв
Facebook Віталія Дейнеги
"Батьки не вірять у смерть сина" – табличка, якою заклеюють відповідні портрети на Стіні пам'яті. Військова версія: "Продаються черевички дитячі. Не взувалися". Глибока і страшна фраза, підкріплена "труна була закрита", "вони сказали, що там тільки ноги", "невістка не робила ДНК", "я чекаю, що він подзвонить..." – написав волонтер.
У коментарях під проникливим постом користувачі також поділилися своїм болем. Деякі люди пережили його особисто, а деякі стали свідками чужого горя.
"Мене так само найбільше вразили ці таблички. З часом їх стає все менше", "У нас теж подруга не вірить у смерть сина", "Як страшно це все бачити, це жах довжиною в батьківське життя", "В минулому році писав про таку матір. У них – своя логіка. Дуже важка тема", – пишуть українці.
"Як я їх розумію. Поки чекала чоловіка, вирішила для себе, що повірю, тільки коли побачу його мертвим. Якщо цього не станеться – буду чекати. Це право кожного – чекати. Навіть якщо всі інші вже зневірилися. І все-таки можна дочекатися", "Я теж на цілком серйозно чекала воскресіння близької людини на Великдень", – діляться криком душі люди, котрі втратили на війні своїх рідних.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 серпня в Україні вперше відзначають День пам'яті захисників, які загинули за незалежність і цілісність країни. Ця дата була затверджена президентом Володимиром Зеленським.
Цього дня у 2014 році російські солдати влаштували масовий розстріл воїнів України, які відступали з Іловайська за попередньою домовленістю з офіцерами ЗС РФ нібито безпечним маршрутом. В Україні за цією подією міцно закріпилася назва "кривавий коридор".
У річницю трагедії у дзвін біля Зали Пам'яті загиблих захисників України били протягом 40 хвилин. Тільки за цей час встигли згадати всіх 223 Героїв, загиблих під Іловайськом у 2014 році лише за 29 серпня.
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