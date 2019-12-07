Трохи снігу і дощу: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

У неділю, 8 грудня, в більшості областей України буде переважати суха погода.

На Півночі України місцями очікується невеликий дощ, а в Карпатах є ймовірність незначного снігу. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook.

"Температура повітря вночі від 3 морозу до 4 тепла, днем ​​8 грудня очікується +3 +8 градусів", - уточнила вона.

У Києві 7-го грудня вірогідні хмарність та опади. Максимальна температура повітря буде близько +5 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики повідомили, що зима у 2020 році буде м'якою, теплою і малосніжною в Європі та США.

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