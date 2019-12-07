Головна Новини
7 грудня • оновлено в 17:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Трохи снігу і дощу: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

1.6т
Читати матеріал російською

У неділю, 8 грудня, в більшості областей України буде переважати суха погода.

На Півночі України місцями очікується невеликий дощ, а в Карпатах є ймовірність незначного снігу. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook.

Новини
Вплинути на зміни клімату вже неможливо: коментар кліматолога
Трохи снігу і дощу: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

"Температура повітря вночі від 3 морозу до 4 тепла, днем ​​8 грудня очікується +3 +8 градусів", - уточнила вона.

У Києві 7-го грудня вірогідні хмарність та опади. Максимальна температура повітря буде близько +5 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики повідомили, що зима у 2020 році буде м'якою, теплою і малосніжною в Європі та США.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Карина Бондаренко
Особа
Наталка Діденко
Місце
Київ
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги