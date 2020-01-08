"Разом і до кінця": в мережі розігнали "патріотичний" фейк про Ізраїль і Україну. Фотофакт

У мережі розігнали фейкове зображення веж Азріелі в Тель-Авіві (Ізраїль) із величезним українським тризубом і написом "Разом і до кінця".

Зокрема, знімком поділилися в соцмережах колишній генеральний прокурор Юрій Луценко і екснардеп Ігор Мосійчук (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Вони сприйняли кадр як прояв підтримки Ізраїлем Україні в зв'язку з падінням лайнера в Ірані і загибеллю 176 осіб. Однак незабаром обидва видалили публікації.

Публікація Луценко Скріншот

Публікація Мосійчука Скріншот

Відзначимо, фейк "ходив" в мережі ще з 2015 року. Тоді ЗМІ писали, що багатьом користувачам сподобалася така ілюмінація на вежах, проте фото виявилося звичайним творінням Photoshop.

У мережі розігнали "патріотичний" фейк про Ізраїль і Україну kp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні 2019 року прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху вперше за 20 років відвідав Україну.

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