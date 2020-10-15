Тривалі наслідки COVID-19 розділили на 4 групи
Пацієнтів мучать симптоми коронавірусу через місяці після одужання
Такі побічні ефекти можуть бути навіть у дітей і в "легких" хворих
Більшість людей страждає четвертою групою симптомів
Учені британського Національного інституту досліджень розділили список наслідків "тривалого коронавірусу" на чотири групи.
Тисячі пацієнтів, які подолали захворювання, повідомили, що їх мучили такі симптоми, як втома, задишка, м'язові болі і аритмія серця через кілька місяців після одужання, пише Daily Mail.
У роботі дослідників йдеться, що до ризику тривалих побічних ефектів схильні навіть діти і "легкі" хворі.
Симптоми розділили на такі групи:
Синдром після інтенсивної терапії (PICS)
Синдром поствірусної втоми (PVFS)
Незворотнє погіршення органу (POD)
Довгостроковий синдром COVID-19 (LTCS)
Команда вчених не дала докладного опису кожної з груп побічних ефектів. Однак визнала, що значна кількість людей належить до четвертої категорії й не скаржиться на постійні проблеми, а замість цього страждає "американськими гірками симптомів, які переміщаються по тілу".
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені з Бразилії дійшли висновку, що люди, які заразилися COVID-19, крім іншого, ризикують зіткнутися з шизофренією, хворобами Альцгеймера і Паркінсона, а також іншими психоневрологічними порушеннями.