Тривалі наслідки COVID-19 розділили на 4 групи

Учені британського Національного інституту досліджень розділили список наслідків "тривалого коронавірусу" на чотири групи.

Тисячі пацієнтів, які подолали захворювання, повідомили, що їх мучили такі симптоми, як втома, задишка, м'язові болі і аритмія серця через кілька місяців після одужання, пише Daily Mail.

У роботі дослідників йдеться, що до ризику тривалих побічних ефектів схильні навіть діти і "легкі" хворі.

Симптоми розділили на такі групи:

Синдром після інтенсивної терапії (PICS)

Синдром поствірусної втоми (PVFS)

Незворотнє погіршення органу (POD)

Довгостроковий синдром COVID-19 (LTCS)

Команда вчених не дала докладного опису кожної з груп побічних ефектів. Однак визнала, що значна кількість людей належить до четвертої категорії й не скаржиться на постійні проблеми, а замість цього страждає "американськими гірками симптомів, які переміщаються по тілу".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені з Бразилії дійшли висновку, що люди, які заразилися COVID-19, крім іншого, ризикують зіткнутися з шизофренією, хворобами Альцгеймера і Паркінсона, а також іншими психоневрологічними порушеннями.