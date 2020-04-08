Виписали 5 дітей після коронавірусу: в Тернополі повідомили про немовля, яке одужує

З лікарні в Тернополі виписали п'ятьох дітей, які хворіли на коронавірус. Ще одна тримісячна дитина пішла на поправку.

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Стан немовляти покращився, повідомляється в офіційному телеграм-каналі "Коронавірус Тернопіль".

Коронавірус Тернопіль інфо / Telegram

"Сьогодні стало відомо, що покращився стан тримісячного немовляти, у якого виявлено коронавірус. Днями з дитячої лікарні Тернополя виписали п'ятьох дітей. Це – найкращі новини! Ще раз дякуємо всім медикам!".

За даними онлайн-карти РНБО, в Тернопільській області зафіксовано 168 випадків захворювання на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість типових для дорослих симптомів нового коронавірусу не проявляються у неповнолітніх, які заразилися COVID-19.

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