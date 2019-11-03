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3 листопада • оновлено в 12:09
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"Тримайте порох сухим!" Зеленський звернувся до українських ракетних військ

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до військових, привітавши їх із Днем ракетних військ і артилерії.

Він закликав бійців бути гарантом збереження тиші у межах розведення військ. Звернення опубліковано на сайті глави держави.

"Воїни-артилеристи завжди вважалися елітою війська та вирізнялися своєю організованістю, злагодженістю, точністю у розрахунках і влучністю вогню та ударів. У ваших руках – могутні й потужні артилерійські та ракетні системи, які ви добре опанували і майстерно застосовуєте", – зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський привітав із Днем ракетних військ і артилерії

Володимир Зеленський привітав із Днем ракетних військ і артилерії

Кадр з відео

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Він подякував військовим за професіоналізм, який дозволив зберегти тисячі життів на Донбасі в боях з російським агресором.

"Вимагаю від вас і сьогодні, в умовах розведення військ, тримати "порох сухим" та бути одними із гарантів тиші, миру і безпеки по усій лінії зіткнення. Цього дня ми у скорботі схиляємо голови перед героями- артилеристами, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам'ять. Від імені Українського народу щиро Дякую особовому складу ракетних військ і артилерії за героїзм, відвагу і самовідданість", – додав президент.

Зеленський звернувся до ракетних військ і артилеристів

Зеленський звернувся до ракетних військ і артилеристів

Він побажав воїнам та їхнім родинам міцного здоров'я, благополуччя та незламної віри в перемогу.

Нагадаємо, процес розведення військ України і "ЛНР" у н.п. Золоте почали 29 жовтня. 1 листопада "народна міліція" самопроголошеної "республіки" також заявила, що відведення сил завершено.

Нагадаємо, процес розведення військ України і "ЛНР" поблизу н.п. Золоте почали 29 жовтня. 1 листопада "народна міліція" самопроголошеної "республіки" також заявила, що відведення сил завершене.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
війна
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Питон Каа
Питон Каа
Все ракетные войска и артиллерия Украины - родом из СССР, так ею ненавидимый, своего ничего нет и не предвидится в виду полной рукожопости.
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2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"В ваших руках – мощные артиллерийские и ракетные системы, которыми вы хорошо владеете и мастерски применяете для убийства своих сограждан на Донбассе! 200 детей убили! От имени Украинского народа искренне Спасибо личному составу ракетных войск и артиллерии за героизм, отвагу и самоотверженность ", – отметил Зеленский.
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1
1
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
Кристина Стефанова, угомонись батальон Заря под руководством куровод Плотницкого , обстреливал Луганск в 14-м , СК РФ уже доказал ....)))) завывай тише , негромко - а то и путина спалишь !
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0
0
семенов Александр
семенов Александр
Украинские воины артиллеристы."прославились" лишь тем что палили по собственным городам,убивая собственных же граждан. в том числе страриков женщин и детей.Больше никаких пэрэмог они не одержали
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4
1
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
семенов Александр, угомонись ,батальон Заря под руководством куровода Плотницкого , обстреливал Луганск в 14-м , СК РФ уже доказал ....)))) завывай тише , негромко - а то и путина спалишь !
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0
0
Волчанський Володимир
Волчанський Володимир
семенов Александр, ну то пошли запит до псковських десантників,немало іх пішли на зустріч до вельзевула після зустрічі з украінськими артилеристами
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2
2

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