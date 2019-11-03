"Тримайте порох сухим!" Зеленський звернувся до українських ракетних військ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до військових, привітавши їх із Днем ракетних військ і артилерії.

Він закликав бійців бути гарантом збереження тиші у межах розведення військ. Звернення опубліковано на сайті глави держави.

"Воїни-артилеристи завжди вважалися елітою війська та вирізнялися своєю організованістю, злагодженістю, точністю у розрахунках і влучністю вогню та ударів. У ваших руках – могутні й потужні артилерійські та ракетні системи, які ви добре опанували і майстерно застосовуєте", – зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський привітав із Днем ракетних військ і артилерії Кадр з відео

Він подякував військовим за професіоналізм, який дозволив зберегти тисячі життів на Донбасі в боях з російським агресором.

"Вимагаю від вас і сьогодні, в умовах розведення військ, тримати "порох сухим" та бути одними із гарантів тиші, миру і безпеки по усій лінії зіткнення. Цього дня ми у скорботі схиляємо голови перед героями- артилеристами, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам'ять. Від імені Українського народу щиро Дякую особовому складу ракетних військ і артилерії за героїзм, відвагу і самовідданість", – додав президент.

Зеленський звернувся до ракетних військ і артилеристів

Він побажав воїнам та їхнім родинам міцного здоров'я, благополуччя та незламної віри в перемогу.

Нагадаємо, процес розведення військ України і "ЛНР" у н.п. Золоте почали 29 жовтня. 1 листопада "народна міліція" самопроголошеної "республіки" також заявила, що відведення сил завершено.

Нагадаємо, процес розведення військ України і "ЛНР" поблизу н.п. Золоте почали 29 жовтня. 1 листопада "народна міліція" самопроголошеної "республіки" також заявила, що відведення сил завершене.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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