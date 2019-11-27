"Тримай злодія!" Колишній топчиновник Мінкульту потрапив у гучний церковний скандал

Андрій Юраш, який очолював Департамент Мінкульту з питань релігій і претендує на посаду керівника Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті, потрапив у гучний скандал.

Відомо, що він не зміг пройти конкурс і не був допущений до співбесіди. Після цього студентам декількох українських ВНЗ почали приходити СМС і повідомлення в чатах з проханням підтримати Юраша – зокрема, написати листи на його підтримку.

Андрій Юраш "112 Україна"

Фото таких послань почали "гуляти" в мережі разом із звинуваченнями у використанні адмінресурсу.

Водночас архієпископ ПЦУ Євстратій Зоря відкинув всі закиди громадськості і заявив, що згадані прохання не мають обов'язкового характеру і нічого спільного з примусом до будь-яких дій. Зі свого боку він заявив про адмінресурс на більш високому рівні, який задіяний якраз проти Юраша.

"Очевидно, що у все це вкладено сотні тисяч "переконливих аргументів". І як вишенька на торті – крики" Тримай злодія!" Це не МП і РФ роблять все можливе, щоб отримати доступ до адміністрування державно-церковних взаємин, це викладач КПБА студентів "змушує"..." – обурився він.

Є також у мережі і реакція самого Юраша на цю ситуацію. За його словами, три етапи конкурсу він і його основний конкурент Юрій Решетніков пройшли з майже однаковими високими балами, однак комісія через чиєсь "неадекватне рішення" не допустила їх до співбесіди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євстратій Зоря заявив, що в умовах окупації Криму для українських вірян, які проживають на півострові, настали часи "як за гоніннях радянських безбожників".

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