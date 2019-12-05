Тримає тесть Малахова: у мережі вказали на зв'язок Cosmopolitan із Росією

Журнал Cosmopolitan Україна належить до мідіагрупи російського магната Віктора Шкульова Hearst Shkulev Ukraine.

На цей нюанс звернули увагу користувачі мережі після скандалу з заступником головного редактора видання Євгенією Пліхіною, яка нешанобливо висловилася про похорон загиблого бійця "Альфи" СБУ, Героя України Дениса Волочаєва.

"І головне, що потрібно знати про наш Cosmopolitan. Він належить до медіагрупи тестя Андрія Малахова – Віктора Шкульова", – написала на своїй сторінці в Facebook українська журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Євгенія Пліхіна і Cosmopolitan: продовження скандалу "Главком"

Згідно з даними, які є у відкритому доступі в мережі, це справді так. Російський телеведучий Малахов одружений зі старшою дочкою Шкульова – Наталею.

Видавничий дім Hearst Shkulev Ukraine придбав ліцензію на видання Cosmopolitan і сайт cosmo.com.ua в листопаді 2014 року.

HS Ukraine має у своєму портфелі також ELLE, ELLE Decoration, MAXIM, HARPER'S BAZAAR.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у виданні вже відреагували на скандал, розмістивши в соцмережі два речення з вибаченнями. Від журналу зажадали негайно звільнити Пліхіну.

Пізніше стало відомо, що Пліхіну внесли в базу "Миротворця".

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