Три речі, які не можна зберігати в телефоні: як не стати жертвою шахраїв

Завжди є небезпека, що смартфон можуть зламати шахраї. unsplash.com

У сучасних телефонах міститься джерело інформації про їхніх власників: фото, аудіо, відео, особисті дані.

При цьому завжди є небезпека, що смартфон можуть зламати шахраї, щоб роздобути номери карт або іншу важливу інформацію. OBOZREVATEL розповідає, що в жодному разі не можна зберігати в своєму телефоні, щоб не стати жертвою аферистів.

Паролі та пін-коди

Паролі від акаунтів у соціальних мережах та інших сервісах, пін-коди від банківських карт не варто зберігати в смартфоні. Якщо цю інформацію отримають шахраї, ви ризикуєте втратити доступ до соцмереж та інших важливих даних.

Важливі особисті дані небезпечно зберігати в смартфоні unsplash.com

Інтимні фото

Любителі обмінюватися інтимними фото вже не раз ставали жертвами хакерів. Так, знімки багатьох зірок виявилися "злитими" в мережу, проте для простих людей шахрайська схема працює по-іншому. Хакери шантажують їх, можливо, маючи доступ до рахунків і вимагаючи викупу.

Баланс на рахунку

Деякі клієнти банків отримують на телефон смс з інформацією про баланс на карті. Такі повідомлення краще видаляти одразу після отримання, щоб ніхто не дізнався про чималу суму на вашому рахунку.

Раніше OBOZREVATEL назвав чотири ознаки того, що телефон знаходиться під шпигунським наглядом.