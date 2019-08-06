"Треба звалити": Коломойський знову назвав війну на Донбасі "громадянською"

Український олігарх Ігор Коломойський вдруге зробив скандальну заяву про те, що вважає війну на Донбасі "громадянською".

Разом з тим, він визнав збройне вторгнення на територію України російських окупантів. Своїм баченням цієї проблеми він поділився в інтерв'ю РБК.

"Я і зараз називаю (війну на Донбасі. – Ред.) "громадянським" конфліктом. Але це наша внутрішня справа, і він переріс у гарячу форму тільки завдяки Російській Федерації. Вона є одним із основних спонсорів і джерелом цього "громадянського" конфлікту. Якби не було Росії і вона забралася геть, то ми б закінчили всі ці питання мирним шляхом до спільної згоди максимум за два тижні", – висловився Коломойський.

Також він поділився своїми роздумами про те, чому належним чином не працюють Мінські угоди. Олігарх вважає, що каменем спотикання є пункт про зміну Конституції України.

"Цього не буде. Порошенко не сильно це проштовхував, навіть якби проштовхував, у нього б не вийшло, і він це розумів. І Зеленському не вдасться. Україна – єдина неподільна унітарна держава. Якщо почати федералізацію, завтра почнеться парад суверенітетів. Є закон про особливий статус, він узгоджений Мінськими угодами, і його щороку продовжують. Потрібно прибрати зміну Конституції, замінити п'ятирічним перехідним періодом особливого статусу Донбасу, провести вибори на цій території під наглядом ОБСЄ. Нехай Росія теж сидить дивиться, але не втручається. Обрали всіх, кого треба, через 30 днів зібрали манатки і валіть до себе", – зухвало озвучив свою думку мільярдер.

Він підкреслив, що переконаний у безальтернативності Мінських угод, однак наполіг на необхідності їх осучаснення.

Ігор Коломойський "РБК-Україна"

"Конфлікт триває п'ять років. Звісно, є елементи блокади і обмежень, і люди страждають... Всі від цього втомилися. Але по обидва боки є ті, хто до цього звик, більш того, там є і бізнес. І вугілля з Донбасу йде спочатку в Росію, а потім до нас в Україну. І сталь там виплавляє товариш Курченко (олігарх-утікач із "сім'ї" Януковича. – Ред.) по півмільйона тон на місяць і продає її під вашими сертифікатами", – підкреслює Коломойський.

Відповідаючи на питання журналістів про те, якою він бачить економічну реінтеграцію Донбасу, олігарх зазначив, що не підтримує такі заходи взагалі.

"Нічого там не треба реінтегрувати. Вам треба звалити просто, і все реінтегрується автоматично за один тиждень", – резюмував бізнесмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня Коломойський вже називав війну на Донбасі "цивільним" конфліктом. "На Донбасі громадянський конфлікт. Можна сказати, і громадянська війна. Просто війна більш глобальна, а це – громадянський конфлікт", – заявив він.

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що дуже здивувався заяві українського олігарха. За словами міністра, він не думав, що в Україні є хоча б одна людина з такою точкою зору.

Також слова Коломойського розкритикував ведучий телеканалу "1+1" Сергій Іванов.

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