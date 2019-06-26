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Треба протестувати: історик заявив про Майдан через Бандеру

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Рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував перейменування проспектів Бандери і Шухевича, "вселяє велику тривогу".

"Це пошесть, яка починалася з Харкова, зі зворотного перейменування проспекту Жукова. І сьогодні це досягло Києва", — сказав OBOZREVATEL головний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Станіслав Кульчицький.

"Усе це вселяє велику тривогу, адже є й інші ознаки певного налагодження відносин із Росією. Але зближення з нею, потрапляння у її обійми — це смертельно небезпечно для України", — зауважив історик.

Майдан Незалежності в Києві, ілюстрація

Майдан Незалежності в Києві, ілюстрація

Alwaysbusymama

Він констатував: Окружний адмінсуд "порушив антикомуністичні закони". "Суди фактично не реформовані, і вони роблять те, що їм говорять. А хто їм може зараз говорити? Офіс нового президента. Більше нікому. Або судді взагалі відчувають щось у повітрі", — сказав історик.

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Жуков у Харкові — це дуже небезпечно!

Частково він пояснив таке рішення "ситуацією повної невизначеності" у період переформатування влади і майбутніх дострокових парламентських виборів.

Кульчицький не тільки не виключив протестів проти подібного рішення київського суду, а й сам закликав до них. "Як ви пам'ятаєте, за Януковича починало відбуватися щось подібне, але відбувся Євромайдан, який переріс у Революцію Гідності. Якщо станеться щось подібне зараз, чого б ніхто з нас не хотів, це може вилитися у новий Майдан. Що треба робити? Не вичікувати, а протестувати. Так, як протестують, наприклад, у Харкові", — заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про перейменування двох проспектів на честь лідерів ОУН-УПА Степана Бандери та Романа Шухевича. "Це одна зі спроб реваншу. Таких реваншів буде багато. Умовно кажучи, це буде не фронтальна атака, а застосування тактики тисячі порізів. Одним із порізів буде перейменування", — написав у блозі OBOZREVATEL історик Ярослав Грицак.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивДекомунізація в Україні
Особи
Станіслав КульчицькийСтепан БандераРоман Шухевич
Місце
УкраїнаКиїв
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Пятилетний период "противостояния" с Россией не принес Украине ничего кроме разрухи. Будем продолжать колоться, плакать, но жрать кактус или станем умнее?
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Сергеев Антон, конечно будем продолжать, пока моцковия копыта не откинет!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Клоуна на кол! Пороху булаву!
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леня зе
леня зе
та сыпется ваш карточный домик.и майдан будет предан забвению.как заветы Ленина.
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