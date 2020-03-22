В Італії готуються до тривалого карантину через коронавірус.. Місцеві ЗМІ пишуть, що навіть за найбільш позитивного варіанту країна пробуде "вдома" до кінця травня.

Економіка зазнає колосальних збитків, закриваються цілі галузі. Італійці починають свій день з перегляду свіжих новин, але поки позитиву мало – щодня гинуть сотні людей. Водночас держава вірить, що епідемія рано чи пізно закінчиться, життя повернеться у звичне русло.

Саме тому OBOZREVATEL вирішив поспілкуватися з двома українками з Італії. У тексті ви дізнаєтеся, як насправді живуть італійці, що думають про свою владу, коронавірус та жахливу смертність.

Як Італія зустріла коронавірус та що зробила упродовж перших днів

Перші осередки захворювання на Апеннінах з'явилися ще наприкінці січня, але по-справжньому хвиля недуги накрила країну в середині лютого. Катерина Саділова, маркетинг-менеджерка з рекламних кампаній, яка живе в Лоді (неподалік від Мілана), розповідає, що перший італієць постраждав від COVID-19 21 лютого. Його у важкому стані забрала реанімація місцевої лікарні. Буквально за кілька днів недуга поширилася на всю провінцію Ломбардія.

"Вперше я зрозуміла, що коронавірус буде для нашої країни серйозною проблемою, ще 21 лютого, коли їхала в автомобілі на роботу. Почула про першого хворого в нашій комуні, 38-річного чоловіка. Ближче до вечора місцева влада вже почали перевіряти його знайомих, і число заражених збільшилося. Але, чесно вам скажу, схвильованою я не була. Та й взагалі – за мого життя ніколи не було подібних трагедій і катастроф (хіба що Чорнобиль, я тоді ще в Києві жила, але мені було всього 8 років). Буквально за кілька днів ми отримали повідомлення від роботодавця про те, що потрібно працювати вдома", – згадує Катерина.

В країні намагалися відразу вжити обмежувальних заходів

Тутешня медицина – одна з найкращих у світі. За словами Катерини, навіть лікарі, які мають непогане фінансування й чудове обладнання, не були готові до такої масштабної пандемії. У розмові з OBOZREVATEL дівчина дуже хвалить місцевих медпрацівників та італійську систему охорону здоров'я загалом. Вона зазначає – багато видів операцій, хірургічні втручання або пологи є безкоштовними.

"Щойно з'явився перший хворий, мені здалося, що влада була розгублена: там просто думали, що епідемія вірусу десь далеко й до нас не дійде. Тільки в цьому госпіталі, куди надійшов чоловік у комі, у медперсоналу не було масок. І ви розумієте, відразу ж лікарі здали позитивний тест на коронавірус", – підкреслила співрозмовниця.

Перші конкретні й дієві рішення уряд ухвалив за 48 годин після першого випадку зараження італійця. Була закрита половина провінції Лоді, 27 тисяч осіб опинилися на карантині. Медустанови перевели на посилені заходи роботи, на вулиці вийшли поліція та карабінери, які взяли ситуацію під контроль.

Катерина Саділова Facebook

Але обмежити поширення COVID-19 не вдалося, адже багато жителів Лоді працюють у сусідньому Мілані, до якого можна без проблем дістатися за 15 хвилин на автомобілі. А це вже великий мегаполіс.

Що відбувається в Італії прямо зараз

Статистика загиблих в Італії просто жахлива. Щодня гинуть 500-600 осіб, заражаються тисячі. І це тільки офіційна статистика. Скільки жертв помирають від високої температури, загострення хронічних хвороб, спричинених коронавірусом – поки підрахувати ніхто не може.

"Якщо людина з температурою 39-40 перебуває вдома 5-6-7 днів, її можуть і не забрати в лікарню. Намагаються госпіталізовувати лише тих, у кого починаються проблеми з диханням, і потім вже перевіряють на COVID-19. Поки, стверджують медики, тільки в провінції Бергамо інфікований кожен п'ятий житель. Це просто епіцентр зараження. У багатьох осіб, молодих і здорових, коронавірус може минути в легкій формі. Ось у пацієнта температура 3-4 дні, кашель, а на 5-й день він почав одужувати. На 7-й він вилікувався та почувається добре – ніхто ж не знає, був у нього COVID-19 чи ні? Тести кожному ми зробити поки не можемо", – розповідає Катерина.

Охоплена вірусом Італія

В Італії така висока смертність від коронавірусу пояснюється ще й тим, що середня тривалість життя тут становить приблизно 80 років. Люди в 60-70 років почуваються досить бадьоро, ведуть активний спосіб життя. До того ж багато італійців до 30-35 живуть із батьками, сім'ї заводять, з української точки зору, досить пізно.

Саме тому навіть заражені молоді люди можуть самі перехворіти без особливих ускладнень, але водночас заразити своїх батьків. Які найчастіше переносять недугу значно складніше.

Як виявилося, упродовж останніх тижнів у Facebook італійці створили відразу кілька великих груп, де люди підбадьорюють одне одного або, навпаки, кооперуються для допомоги, скидують смішні картинки та найсвіжішу статистику поширення COVID-19 по всій країні.

Спільнота "Io resto a casa" ("Я залишаюся вдома") налічує майже 800 тисяч користувачів. До іншої групи – FLASH MOB ITALY – APPLAUDIAMO L'ITALIA ("Аплодуємо тим, хто нас лікує та захищає") – також приєдналися понад 650 тисяч осіб. Остання присвячена радше лікарям і всім тим, хто прагне допомогти країні уникнути трагедії.

Чи втрачають італійці роботу та що робить уряд для бізнесу

Очевидно, що ситуація в країні не найкраща. До кризи Італія посідала 8-ме місце серед економік світу та є нині членом ЄС. Незважаючи на суттєві проблеми в окремих сферах, це далеко не бідна держава. Влада заявила, що виділить щонайменше 25 млрд євро на допомогу підприємцям, збільшиться й фонд кредитування малого, середнього бізнесу.

Втім, більшості італійців все ж доведеться затягнути паски. Якщо великому бізнесу ще постараються допомогти, то місцевим ФОП буде дуже складно, адже держава обіцяє на 2 місяці карантину виплати в розмірі 1200 євро. Для Італії це мізерні гроші, але, як то кажуть, "хоч щось".

Охоплена вірусом Італія

Ті ж люди, що були зайняті на підприємствах, можуть оформити допомогу у зв'язку з безробіттям та отримувати протягом року виплати від держави. Зараз співробітники багатьох фірм на карантині працюють з дому, деяких відправили у відпустку за свій кошт.

Мешканка Тоскани Наталія Гебріч у коментарі OBOZREVATEL доповнює, що окремо постраждає туристична галузь. По суті, сезону навіть не буде, що означає мільярдні збитки для економіки. Тільки у 2017 році іноземні туристи залишили в Італії майже 40 млрд євро.

Чи допомагає Європа

Поки що не дуже. Як розповідає Катерина, у Європі "кожен сам за себе". Водночас Європейський центральний банк вже анонсував виділення грошей на відновлення постраждалих країн, але кому, коли та скільки – точно невідомо.

На поміч Італії поступово вилітають медики з Куби, Китаю та інших держав, щоб поділитися своїм досвідом боротьби з COVID-19. Але сказати, що весь світ із усіх сил рятує Італію, на жаль, не можна. Проблем у Європі вистачає в багатьох, насамперед в Іспанії, Німеччини та Франції, тому на поточному етапі кожна країна докладає всіх зусиль, щоб подолати недугу на своїй території.

Самі ж італійці намагаються не сумувати та допомагають одне одному. Наталя Гебріч пояснює, що безліч громадян об'єдналися в спільній боротьбі проти хвороби. Наприклад, 20 березня в її місті був цілий флешмоб, покликаний підняти настрій тутешнім мешканцям.

"На радіо передавали анонс, що об 11:00 ранку в п'ятницю у нас буде масштабний флешмоб. Італійці збираються влаштувати масове виконання гімну, дозволено винести радіо на балкон або просто поставити на підвіконня й на всю гучність виконати гімн. Багато жителів вивішують прапори з вікон, демонструючи солідарність. На щастя, в магазинах наявні всі продукти харчування, дефіциту в нас немає", – підкреслила вона в коментарі OBOZREVATEL.

Напис: "Все буде добре. Дякуємо лікарям та медсестрам" Наталя Гебріч

Італійці вивішують прапори на знак солідарності Наталя Гебріч

Італія втратить тисячі людей та що потрібно знати Україні

Точну статистику загиблих в Італії навести складно. Дані надходять практично щогодини. За словами Катерини Саділової, місцеві ЗМІ намагаються дати обережний прогноз про майбутнє країни. Так, одна з найбільш оптимістичних версій – населення зможе вийти з карантину до кінця травня 2020 року. Причому в найкращому разі держава пробуде на піку захворюваності ще приблизно 10 днів.

Упродовж цього періоду смертність буде найвищою: приблизно 500-600 осіб щоденно, а то й більше. Згідно з медиками, помирають від COVID-19 майже 10-11% пацієнтів. Саме тому, як розповідає Катерина, італійські лікарі не довіряють китайській статистиці та вважають, що влада Піднебесної просто приховала реальну кількість жертв трагедії.

"Ми тут слабо віримо в те, що у нас поки що більше жертв, ніж у Китаї. По-перше, у них там недуга почало поширюватися ще раніше, з листопада-грудня, а вони все приховували. По-друге, далеко не скрізь у Китаї хороша медицина. Нехай у мегаполісах, але там вистачає бідних районів, де допомогти людям дуже складно. По-третє, там просто більше населення й тісного контакту, який відразу, навіть жорсткими заходами, обмежити складно", – вважає журналістка.

Катерина регулярно стежить за ситуацією в Україні, в Києві у неї живуть батьки. На її думку, потрібно було мінімізувати спочатку скупчення осіб на зупинках і в громадському транспорті. Проговорити з великими компаніями, щоб вони перевели своїх співробітників на зміни й мінімізували їхню кількість. Тому що зараз є великі ризики поширення інфекції серед українців.

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