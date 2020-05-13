Топмедик Ізраїлю порівняв коронавірус з алкоголем: у чому суть

Коронавірус COVID-19 – як алкоголь, який впливає на всіх абсолютно по-різному.

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Таку думку висловив керівник Асоціації медичних центрів Ізраїлю МЕДЕС Роман Гольдман у блозі для видання "Гордон". Він зазначив, що ані у медиків, ані у дослідників немає однозначних тверджень, звідки COVID-19 взявся, як передається, як буде поводитися далі.

Гольдман наголосив, що справа в тому, що людство зіткнулося з цим захворюванням вперше. За його словами, спочатку повідомлялося, що коронавірус передається крапельним шляхом, потім – повітряно-крапельним, а тепер заговорили навіть про статевий.

"Немає чіткого розподілу, кого більше вражає і які викликає наслідки: в одних протікає безсимптомно, у інших, навіть молодих, людей викликає серйозні враження. До того ж не тільки органів дихання, але і всього організму", – додав він.

Топмедик Ізраїлю порівняв коронавірус з алкоголем. Ілюстрація

"З деякою натяжкою це можна порівняти з толерантністю до алкоголю. Один вип'є літр віскі і піде додому своїми ногами, інший від двох чарок упаде під стіл. Але якщо наявність або відсутність толерантності до спиртного більш-менш вивчена, то з вірусом немає чіткого розуміння з дуже простої причини. Мало часу і мало даних", – заявив Гольдман.

Він зазначив, що для остаточних висновків необхідно накопичити й обробити більший обсяг інформації про COVID-19. Це, на його думку, може зайняти роки.

"Навіть тести не дають 100-відсоткового результату – лікарі розповідають, як брали тест у хворого, який перебував на штучній вентиляції легенів з усіма симптомами "корони". Один, два, три – тільки шостий дав позитивний результат", – зазначив медик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гольдман заявляв, що в Україні – некоректний карантин через поширення коронавірусу COVID-19.

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