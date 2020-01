"Я не л*х, анал-табу і стриптизерки": топ-скандальних новин за 2019 рік

2019 рік для України ознаменувався низкою найважливіших подій і новин, які висвітлювалися українськими та світовими ЗМІ. Але не єдиними серйозними, будь то політичними, чи економічними повідомленнями, рясніли заголовки новинних сайтів.

Анал-табу і секс на новому матраці, "чорти" в міськраді, стриптизерки в НБУ, "я не лох" від Володимира Зеленського, і це далеко не всі яскраві новини, над якими сміялися українці і масово обговорювали їх в мережі.

OBOZREVATEL пропонує вам підбірку найяскравіших та найбільш читаних треш-новин за останній рік.

Природно, найголовнішою подією року, що минає, стали чергові вибори президента України, на яких несподівано для багатьох виграв комік Володимир Зеленський. Цілком логічно, що ЗМІ стежать за кожним кроком новообраного глави держави, який тим часом "радує" журналістів гучними і скандальними заявами.

Буквально через пару місяців після інавгурації, під час свого візиту на Київщину Зеленський зі словами "Вийдіть звідси, розбійник" вигнав із залу нарад секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка.

"Коли багато кричать, я завжди прошу знайти мені в інтернеті щось про людину, яка дуже багато кричить. Я в своєму віці, мені 42 роки, бачив дуже багато людей. Я тут прочитав в газеті, скажіть, це правда чи ні? Член "Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради раніше судимий за ч. 3 ст.142 КК України "Розбій", пов'язаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень ... Ярослав Миколайович, це ви? Вийди звідси! Вийди, розбійник! Погано чуєш? Англійською - еxit. Ідіть", – зірвався Зеленський.

Однак Годунок не погодився з ним і вступив в словесну перепалку. "Смски йому дають читати, дурості всякі!" - сказав він, згадавши слова під час інавгурації, що "всі ми президенти".

Зеленський відповів: "Та йди вже, Господи. Ти точно не президент, оскільки у президента немає криміналу. Іди гуляй, Господи". Далі засідання продовжилося без чиновника, але в кінці президент знову про нього згадав, сказавши: "Зараз подзвоню Баканову з приводу цього чорта".

Ця фраза стала вірусної в інтернеті, давши ґрунт для народної творчості.

На черговій нараді, тільки вже на Закарпатті, українці запримітили досить дивну поведінку Зеленського. У мережу почали зливати відео, під яким багато користувачів стали припускати, що поведінка глави держави пов'язане з нібито прийомом наркотичних речовин.

На кадрах видно, як президент на тлі інших спікерів нервово совається на стільці, кілька разів захотів випити води, а також особливу увагу привертає його втомлене обличчя. Виходячи з цього в мережі і поставили Зеленському відповідний "діагноз", проігнорувавши версії втоми або нездужання.

"Ось це його штирить", "Добкін-молодший відпочиває", "Або з бодуна, або після кайфу", "під кайфом 100%", "реально торчок, тут тільки сліпий не побачить", - пишуть в мережі.

Ця фраза, мабуть, стала крилатою в списку українського президента після "чортів". А все сталося під час поїздки Зеленського в селище Золоте – один з ділянок розведення військ на Донбасі. На місці знаходилися добровольці АТО, які виступали проти відводу сил і засобів, їх зустріч супроводжувалася скандальним діалогом.

В емоційній розмові з ветераном полку "Азов" і політиком від партії Національний корпус Денисом Янтарем Зеленський грубо відповів військовому і зажадав прибрати зброю з селища.

Все почалося з того, що ветеран запитав у Зеленського, чи планує він зустрітися з учасниками акції "Ні капітуляції", проте президент заявив: "Послухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я до тебе прийшов і сказав: зброя прибери. Ти мені не переводи на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводиш мене на іншу тему".

Прес-секретар не відстає від свого роботодавця, а часом і дає йому фору раз у раз потрапляючи в чергові скандали. В основному свої претензії до Юлії Мендель висловлюють журналісти українських ЗМІ, так як прес-секретар неодноразово потрапляла на абсолютно хамській поведінці з представниками преси.

Так один з перших скандалів розгорівся під постом "5 каналу" в Twitter. Перебуваючи разом з главою держави в Брюсселі, Мендель публікувала його заяви на офіційних сторінках в соцмережах. При цьому, в Facebook публікації в основному були викладені українською, а в Twitter – англійською мовою.

Під заявою Зеленського про ПриватБанку журналісти попросили Мендель перевести текст на українську. "Щоб не виникало" мєня нє так понялі, журналісти нєправільно пєрєвєлі ", – написали в Twitter.

"As for Privatbank, I will protect only the state, only citizens. I do not care about these games of former owners in the courts . I am not going to be on their side ," said @ZelenskyyUa at a meeting with European Commissioner @ VDombrovskis pic.twitter.com/C6I3ex9qyG