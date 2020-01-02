"Я не л*х, анал-табу і стриптизерки": топ-скандальних новин за 2019 рік

2019 рік для України ознаменувався низкою найважливіших подій і новин, які висвітлювалися українськими та світовими ЗМІ. Але не єдиними серйозними, будь то політичними, чи економічними повідомленнями, рясніли заголовки новинних сайтів.

Анал-табу і секс на новому матраці, "чорти" в міськраді, стриптизерки в НБУ, "я не лох" від Володимира Зеленського, і це далеко не всі яскраві новини, над якими сміялися українці і масово обговорювали їх в мережі.

OBOZREVATEL пропонує вам підбірку найяскравіших та найбільш читаних треш-новин за останній рік.

Зеленський та чорти

Природно, найголовнішою подією року, що минає, стали чергові вибори президента України, на яких несподівано для багатьох виграв комік Володимир Зеленський. Цілком логічно, що ЗМІ стежать за кожним кроком новообраного глави держави, який тим часом "радує" журналістів гучними і скандальними заявами.

Володимир Зеленський УНІАН

Буквально через пару місяців після інавгурації, під час свого візиту на Київщину Зеленський зі словами "Вийдіть звідси, розбійник" вигнав із залу нарад секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка.

"Коли багато кричать, я завжди прошу знайти мені в інтернеті щось про людину, яка дуже багато кричить. Я в своєму віці, мені 42 роки, бачив дуже багато людей. Я тут прочитав в газеті, скажіть, це правда чи ні? Член "Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради раніше судимий за ч. 3 ст.142 КК України "Розбій", пов'язаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень ... Ярослав Миколайович, це ви? Вийди звідси! Вийди, розбійник! Погано чуєш? Англійською - еxit. Ідіть", – зірвався Зеленський.

Однак Годунок не погодився з ним і вступив в словесну перепалку. "Смски йому дають читати, дурості всякі!" - сказав він, згадавши слова під час інавгурації, що "всі ми президенти".

Зеленський відповів: "Та йди вже, Господи. Ти точно не президент, оскільки у президента немає криміналу. Іди гуляй, Господи". Далі засідання продовжилося без чиновника, але в кінці президент знову про нього згадав, сказавши: "Зараз подзвоню Баканову з приводу цього чорта".

Ця фраза стала вірусної в інтернеті, давши ґрунт для народної творчості.

"Добкін-молодший відпочиває"

На черговій нараді, тільки вже на Закарпатті, українці запримітили досить дивну поведінку Зеленського. У мережу почали зливати відео, під яким багато користувачів стали припускати, що поведінка глави держави пов'язане з нібито прийомом наркотичних речовин.

На кадрах видно, як президент на тлі інших спікерів нервово совається на стільці, кілька разів захотів випити води, а також особливу увагу привертає його втомлене обличчя. Виходячи з цього в мережі і поставили Зеленському відповідний "діагноз", проігнорувавши версії втоми або нездужання.

"Ось це його штирить", "Добкін-молодший відпочиває", "Або з бодуна, або після кайфу", "під кайфом 100%", "реально торчок, тут тільки сліпий не побачить", - пишуть в мережі.

"Я не лох"

Ця фраза, мабуть, стала крилатою в списку українського президента після "чортів". А все сталося під час поїздки Зеленського в селище Золоте – один з ділянок розведення військ на Донбасі. На місці знаходилися добровольці АТО, які виступали проти відводу сил і засобів, їх зустріч супроводжувалася скандальним діалогом.

В емоційній розмові з ветераном полку "Азов" і політиком від партії Національний корпус Денисом Янтарем Зеленський грубо відповів військовому і зажадав прибрати зброю з селища.

Володимир Зеленський "Ліга.net"

Все почалося з того, що ветеран запитав у Зеленського, чи планує він зустрітися з учасниками акції "Ні капітуляції", проте президент заявив: "Послухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я до тебе прийшов і сказав: зброя прибери. Ти мені не переводи на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводиш мене на іншу тему".

Мендель і суржик

Прес-секретар не відстає від свого роботодавця, а часом і дає йому фору раз у раз потрапляючи в чергові скандали. В основному свої претензії до Юлії Мендель висловлюють журналісти українських ЗМІ, так як прес-секретар неодноразово потрапляла на абсолютно хамській поведінці з представниками преси.

Юлія Мендель УНІАН

Так один з перших скандалів розгорівся під постом "5 каналу" в Twitter. Перебуваючи разом з главою держави в Брюсселі, Мендель публікувала його заяви на офіційних сторінках в соцмережах. При цьому, в Facebook публікації в основному були викладені українською, а в Twitter – англійською мовою.

Під заявою Зеленського про ПриватБанку журналісти попросили Мендель перевести текст на українську. "Щоб не виникало" мєня нє так понялі, журналісти нєправільно пєрєвєлі ", – написали в Twitter.

"As for Privatbank, I will protect only the state, only citizens. I do not care about these games of former owners in the courts . I am not going to be on their side ," said @ZelenskyyUa at a meeting with European Commissioner @ VDombrovskis pic.twitter.com/C6I3ex9qyG - Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) 4 червня 2019 р

Мендель в свою чергу їдко відповіла: "Можу почати суржиком, спеціально для "5 каналу".

В продовження розгорівся спору на сторінці ЗМІ відреагували на слова Мендель. "Ну що ж. Ще раз вітаємо новопризначеного прес-секретарку, ш̶а̶н̶о̶в̶н̶і̶ ̶ч̶у̶в̶а̶к̶і̶ ̶т̶а̶ ̶ч̶у̶в̶і̶х̶і̶ високодостойні панове. Сподіваємося, на" Інтері "Вас навчили не тільки суржику, але і правильно любити батьківщину. Спасибі за Вашу роботу", – написали журналісти.

Ну, що ж. Ще раз вітаємо новопрізначену прес-секретарки, ̶ш̶а̶н̶о̶в̶н̶і̶ ̶ч̶у̶в̶а̶к̶і̶ ̶т̶а̶ ̶ч̶у̶в̶і̶х̶і̶ вісокодостойні пані та панове. Сподіваємось, на "Інтері" Вас навч НЕ лишь суржику, а й правильно любіть родіну. Дякуємо за Вашу роботу, @IuliiaMendel. https://t.co/Zy2MSQeaYa - 5 канал 🇺🇦🇪🇺 (@ 5channel) 5 червня 2019 р

Прес-секретар або бодігард?

Мабуть, найгучнішим конфліктом між Мендель і представниками преси трапився в Нью-Йорку, куди Зеленський відправився на відкриття чергової сесії Генасамблеї ООН.

Там журналіст програми "Схеми" Сергій Андрушко спробував поставити запитання Володимиру Зеленському, але захищаючи свого начальника, Мендель буквально грудьми кинулася на журналіста і силою відштовхнула його від президента.

Вчинку прес-секретаря обурилися не тільки українські, а й зарубіжні журналісти. Зарубіжний журналіст Крістофер Міллер в Twitter опублікував відео "нападу" Мендель на журналіста Сергія Андрушка.

"Зеленський дає інтерв'ю для ЗМІ в Нью-Йорку. Але саме так його прес-служба відноситься до журналістів в Києві", – зазначив він.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy 's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter у відповіді Serhiy Andrushko of @RFERL / @cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe - Christopher Miller (@ChristopherJM) 26 вересня 2019 р

Разом з цим інцидентом, журналісти згадали і інші інциденти, коли Мендель буквально перешкоджала журналістської діяльності.

Так, на форумі YES в Києві прес-секретар демонстративно відсунула від Зеленського журналіста "Української правди" Романа Кравця, перейшовши з одного боку на іншу. При цьому, прес-секретар президента йшла пліч-о-пліч з журналістом протягом усього його розмови з главою держави.

На інших кадрах, опублікованих журналістами "Схем" вона накинулася на кореспондента "Радіо Свобода" Крістофера Міллера, відштовхуючи його від Зеленського і пропонуючи "випити кави".

Ось ще один епізод, коли речниця президента Юлія Мендель буквально фізично відтягує журналіста @radiosvoboda Крістофера Міллера від Володимира Зеленського – перешкоджаючі Йому поставити запитання президенту. Це сталося на форумі YES.



Публікуємо повне відео інціденту з перекладу pic.twitter.com/mznKwVRqOP - Схеми: корупція в деталях (@cxemu) 27 вересня 2019 р

Пізніше Мендель також відзначилася некоректною поведінкою і на великому прес-марафоні Зеленського. Прес-секретар раз у раз відважувала "докучливих" журналістів, які виконували свою роботу, від українського президента.

Секс-скандали в Раді

Мабуть, для кількості новин на секс-тематику серед народних обранців варто присвячувати окрему статтю, але спробуємо вмістити всі скандали в скороченому варіанті.

"Анал – табу"

Публікація листування нардепа від "Слуги народу" і глави комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдана Яременка з представницями секс-індустрії, по праву стало найгучнішим скандалом у Верховній Раді.

Богдан Яременко "24 канал"

Під час засідання парламенту домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною через чат знайомств. Незнайомка, в свою чергу, назвала свої умови.

"Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика і кричав. Анальний – табу. Час – 100 доларів. Дві години – 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна", – відповіла вона.

Фото листування рознеслися по всіх ЗМІ, і Яременко не придумав нічого кращого, як назвати цю ситуацію спланованою "інформаційною операцією" проти журналістів. Мовляв, захотів спеціально потрапити в таку історію, щоб критикувати журналістів за фейки. До свого виправдання навіть залучив свою дружину, повідомивши, мовляв вона подякувала свого чоловіка за переписку з повією.

Однак до вечора Яременко визнав правдивість листування і вибачився перед дружиною, дітьми і президентом Володимиром Зеленським. Але це не врятувало депутата від політичного краху, мандата його правда позбавляти не стали, але посаду глави комітету зовнішньої політики він втратив.

"Засвербіло"

З більш ранніх скандалів неможливо не згадати цікаве відео з нардепом від "ОПЗЖ" Іллею Ківою. Так журналісти на відео зняли, як після розмови з якоюсь дівчиною Юлією, нардеп відклав телефон і почав чесати область паху. У цей момент чути, як спікер Ради Дмитро Разумков обговорював один із законопроектів.

Ілля Кива УНІАН

Багато порахували ці дивні жести "рукоблудием" прямо в парламенті. Народний обранець же пояснив, що просто в той момент "засвербіло".

"Зелена кнопочка"

Буквально в перші дні роботи нової Ради на скандальній листуванні попалася нардеп від "Слуги народу" Олена Криворучкіна. Вона прямо в залі засідань листувалася з людиною, який у неї в телефоні записаний як "Улюблений". Вийшло все ось так:

Улюблений: – Кнопочка зелена, де ти? Льон, розлюбила мене, напевно.

Кріворучкіна: – Я люблю тебе. Сильно, сильно, сильно. Навіть не сподівайся, що розлюбила.

Улюблений: – Кнопочка любить, я знаю. А ти не знаю.

Кріворучкіна: – Знаєш, знаєш.

Улюблений: – Льон, ти де?

Кріворучкіна: – Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Я на засіданні Верховної Ради.

"Тр*хати себе не дам!"

Народний депутат від "Слуги" Анатолій Остапенко прямо під час засідання Ради нібито вів "інтимну" переписку з чоловіком. Так, між двома чоловіками нібито відбувся такий діалог:

Л. Сильченко: Зараз в Києві.

А. Остапенко: Привіт. На завтра.

Л. Сильченко: В костюмі з метеликом?

А. Остапенко: Ні, в трусах.

Л. Сильченко: Трах*ти себе не дам.

А. Остапенко: Смішно.

Секс на новому матраці

Не так давно ряди любителів "полунички" поповнила і голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова, яка переписувалася про секс на "новому матраці" зі своїм чоловіком під час засідання Верховної Ради.

Галина Третякова "Цензор"

З сфотографованого смс-повідомлення можна побачити, що чоловік Третьякової замовив новий матрац, на що депутат дуже емоційно відреагувала на таку новину і написала, що любить його ще сильніше новий матрац.

"Урааааааааа. Люблю тебе ще сильніше за матрац. Секс на новому матраці. Урааааа", – написала Третьякова.

Попов відреагував на це усміхненими смайликами.

"Танцюють стриптизерки"

Чи не Верховною Радою єдиної, в Нацбанку України теж вміють розважатися, принаймні, це видно з опубліковано відео з корпоративу фінустанови.

Ролик опублікував народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський: "Деградація Нацбанку досягла нової вершини. Це корпоративне святкування Нового року в НБУ, який влаштували Смолій і Рожкова. Вперше в історії центробанку на перилах головного операційного залу танцюють стриптизерки", – написав він .

Втім, пізніше стало відомо, що ніяких стриптизерок не було, а дівчата на відео ймовірно були підтанцьовкою одного з виступаючих на до

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