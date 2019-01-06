Томос привезли в Україну

Увечері в неділю, 6 січня, у Київ привезли Томос про автокефалію Православної церкви України.

Як повідомили в ефірі телеканалу "Прямий", історичний документ був доставлений зі Стамбула літаком.

"Нам достеменно відомо, що Томос Уже в Україні. Його кортежем доставлять у Софію", — заявили в ефірі.

Твіттер Петра Порошенко

LIGA.net

Нагадаємо, що Томос про надання автокефалії Православній церкві України Вселенський патріарх Варфоломій підписав у суботу, 5 січня.

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручили митрополиту Православної церкви України Епіфанію. Президент України Петро Порошенко назвав цю подію справжнім дивом.

"Томос – фактично ще один Акт проголошення незалежності України. Він зміцнить релігійну свободу, міжконфесійний мир, посилить права і свободи громадян. Особливо тих, які перебували поза спілкуванням зі вселенським православ'ям і яких несправедливо таврували неканонічністю", – заявив він.

OBOZREVATEL напередодні публікував переклад тексту Томосу. Також у мережі з'явилися фото і відео історичного моменту.

У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання Православній церкві України Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм, назвавши цей документ "простий папером". Реакція представників Московського патріархату в Україні не відрізнялася від позиції РПЦ.