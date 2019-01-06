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Томос привезли в Україну

4.6тЧитати матеріал російською

Увечері в неділю, 6 січня, у Київ привезли Томос про автокефалію Православної церкви України.

Як повідомили в ефірі телеканалу "Прямий", історичний документ був доставлений зі Стамбула літаком.

"Нам достеменно відомо, що Томос Уже в Україні. Його кортежем доставлять у Софію", — заявили в ефірі.

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Томос привезли в Україну

Твіттер Петра Порошенко

Томос привезли в Україну

LIGA.net

Нагадаємо, що Томос про надання автокефалії Православній церкві України Вселенський патріарх Варфоломій підписав у суботу, 5 січня.

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручили митрополиту Православної церкви України Епіфанію. Президент України Петро Порошенко назвав цю подію справжнім дивом.

"Томос – фактично ще один Акт проголошення незалежності України. Він зміцнить релігійну свободу, міжконфесійний мир, посилить права і свободи громадян. Особливо тих, які перебували поза спілкуванням зі вселенським православ'ям і яких несправедливо таврували неканонічністю", – заявив він.

OBOZREVATEL напередодні публікував переклад тексту Томосу. Також у мережі з'явилися фото і відео історичного моменту.

У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання Православній церкві України Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм, назвавши цей документ "простий папером". Реакція представників Московського патріархату в Україні не відрізнялася від позиції РПЦ.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
Теги
Томосєдина церква
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Коваленко Вася
Коваленко Вася
Томос который похож на Фалос, любят хохлы это дело подержаться за него.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Свинарям торжественно привезли святое свиное корыто
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Троли и др . нечисть - подскажите, где можно посмотреть на томос гунипыни - в архивах кгб и их приемников ?
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Олег Пикетов, нигде. РПЦ как и УПЦ канонические церкви и им разрешение турецких проходимцев не требуется. Матчасть дружище, великая сила.
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