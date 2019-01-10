Томос повернувся до України: перші подробиці

Томос про автокефалію Православної церкви України, який підписали всі члени Синоду Вселенського Патріархату в Стамбулі, повернувся до України.

Про це повідомив президент Петро Порошенко, виступаючи в Свято-Покровському кафедральному соборі у Рівному (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні вранці (10 січня. - Ред.) Томос повернувся в Україну. І рішенням предстоятеля, з благословення його святості він тут, у Рівному", - сказав він.

Після його заяви сувій був внесений в храм священнослужителями і продемонстрований присутнім в храмі.

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