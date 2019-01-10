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Томос повернувся до України: перші подробиці

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Томос про автокефалію Православної церкви України, який підписали всі члени Синоду Вселенського Патріархату в Стамбулі, повернувся до України.

Про це повідомив президент Петро Порошенко, виступаючи в Свято-Покровському кафедральному соборі у Рівному (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні вранці (10 січня. - Ред.) Томос повернувся в Україну. І рішенням предстоятеля, з благословення його святості він тут, у Рівному", - сказав він.

Після його заяви сувій був внесений в храм священнослужителями і продемонстрований присутнім в храмі.

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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Проверите его на наличие миши Джери этого кита томоса .
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Кобилінська Наталія
Кобилінська Наталія
З БОГОМ !!!
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Кобилінська Наталія, .Наверное правильно с Аллахом
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CARGO 100
CARGO 100
"Большой пшик" вернулся?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
CARGO 100, большой пшик это мелкий путя, ты попутал с будуна)))
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